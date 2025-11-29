Huyền thoại bóng đá David G. 28 năm mới thừa nhận con gái ngoài giá thú, rồi lại phũ phàng bỏ rơi con lần 2

Trong khi người hâm mộ vẫn luôn nhớ về David Ginola như một tượng đài bóng đá Pháp với mái tóc lãng tử và những cú rê bóng đẹp mắt, thì phía sau ánh hào quang ấy lại là câu chuyện đời tư khiến ai nghe cũng chạnh lòng. Nhân vật chính là Joy Pinquier - cô con gái ngoài giá thú mà David Ginola chỉ gặp đúng… một lần trong suốt 28 năm.

Huyền thoại không nhận con gái

Năm 2009, David Ginola - ngôi sao lãng tử một thời của làng túc cầu -vướng vào bê bối tình ái và trách nhiệm gia đình khiến bao người bất ngờ. Bạn gái cũ của anh, Joelle Pinquier, khẳng định rằng Ginola đã có quan hệ với cô khi còn trẻ nhưng lại từ chối thừa nhận cô con gái chung của họ, Joy Pinquier.

Joelle kể rằng mối tình với Ginola nảy sinh trong thời điểm anh khoác áo PSG. Khi cô phát hiện mình mang thai, Ginola lúc đó đang là người đàn ông "có vợ, có sự nghiệp" - điều khiến cho Joelle quyết định lên tiếng đòi quyền lợi cho con mình. Tòa án sau đó đã phán quyết Ginola phải trả khoản cấp dưỡng hơn 400 bảng mỗi tháng, nhưng theo Joelle, anh không thực hiện đúng cam kết.

David Ginola và bà xã Coraline

Một trong những cáo buộc khiến dư luận thực sự bức xúc là việc Ginola từng từ chối xét nghiệm ADN để xác minh mối quan hệ cha - con. Joelle khẳng định Ginola "luôn trốn tránh trách nhiệm", trong khi Joy - cô con gái ngoài giá thú - chịu tổn thương tâm hồn sâu sắc.

Joelle Pinquier và cô con gái 17 tuổi Joy năm ấy

Joy, khi đó mới 17 tuổi, đã công khai mong được mang họ bố và được thừa nhận như một phần trong cuộc đời Ginola. "Con bé muốn mang họ bố và cần được thừa nhận" - Joelle nói. Đối với cô, việc thừa nhận trách nhiệm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự bù đắp cho một đứa trẻ đang khao khát tình cảm cha con.

Cuộc hội ngộ sau gần 30 năm - tưởng như giấc mơ thành sự thật

Joy lớn lên với một khoảng trống khổng lồ: cô biết tên cha mình, biết ông từng là ngôi sao bóng đá cả thế giới hâm mộ, nhưng chưa một lần được nhìn thấy ông ngoài đời. Mãi đến năm 2023, ở tuổi 28, Joy cuối cùng cũng nhận được cái ôm đầu tiên từ người cha tưởng chừng rất xa xôi ấy.

Cuộc gặp gỡ ấy, diễn ra tại Marseille vào năm 2023, từng được Joy mô tả là "khoảnh khắc mà tôi đã mơ suốt cả đời". Cô kể lại rằng khi vừa bước tới, huyền thoại người Pháp đã nở một nụ cười ấm áp, dang tay ôm chặt cô vào lòng và khẽ nói: "Vâng, con đúng là một Ginola thực thụ". Joy bật khóc vì quá xúc động - đó là cái ôm đầu tiên, cũng là cái ôm mà cô chờ đợi gần 3 thập kỷ.

Nhưng tưởng như đó sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ cha con được hàn gắn, thì sự thật lại phũ phàng hơn nhiều. Joy tiết lộ rằng sau cuộc đoàn tụ "đẫm nước mắt" ấy, Ginola biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô thêm một lần nữa. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời hẹn gặp lại - dù chính ông từng nói hai cha con sẽ đi ăn cùng nhau để tìm hiểu nhiều hơn.

"18 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi lần thứ hai. Thậm chí còn đau hơn lần đầu" - Joy nghẹn ngào.

Cô con gái 28 tuổi lại bị huyền thoại bóng đá bỏ rơi lần 2

Joy chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ cần tiền của ông ấy. Tôi chỉ muốn một người cha đúng nghĩa. Nhưng đến lúc này, tôi cảm thấy sự tức giận và thất vọng trong mình ngày càng lớn".

Từ một cuộc đoàn tụ tưởng như "cú click" để hàn gắn tình thân, vụ việc nay trở thành bi kịch khiến người hâm mộ không khỏi ái ngại. Hào quang sân cỏ đôi khi quá rực rỡ, đến mức che khuất luôn cả trách nhiệm và tình cảm mà một người cha lẽ ra phải dành cho chính con mình.