Huyền thoại bóng đá Anh tiếp tục "khẩu chiến" dữ dội với cầu thủ Argentina: "Họ thắng là nhờ có Messi gánh còng lưng thôi"

Gary Neville tiếp tục chỉ trích Romero và Lisandro Martinez sau khi bị gọi là "ngu ngốc": "Họ mắc quá nhiều sai lầm, Argentina thắng nhờ Messi chứ không phải hai trung vệ!".

Màn khẩu chiến giữa Gary Neville và các tuyển thủ Argentina vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau trận bán kết World Cup 2026. Sau khi bị Cristian Romero đáp trả gay gắt vì những lời chê bai trước trận đấu, huyền thoại Manchester United tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi khẳng định Lionel Messi mới là người cứu Argentina, còn cặp trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez vẫn mắc quá nhiều sai lầm.

Trước trận bán kết với tuyển Anh, Neville từng gây tranh cãi khi gọi Romero và Lisandro Martinez là "cặp trung vệ vừa hay nhất, vừa tệ nhất thế giới". Phát biểu này khiến Romero nổi giận. Sau chiến thắng 2-1 trước "Tam sư", trung vệ của Tottenham công khai đáp trả. "Tôi và Lisandro đã vào trận với ngọn lửa trong người vì những gì Gary Neville nói. Ở Anh, họ rất thích nói trước trận. Chúng tôi gửi đến ông ấy một cái ôm. Tôi chỉ hy vọng khi giải nghệ mình sẽ không trở thành người như ông ấy, không chỉ trích cầu thủ và đặc biệt sẽ không ngu ngốc như vậy".

Tuy nhiên, Neville hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Trên Sky Sports, cựu hậu vệ tuyển Anh nhấn mạnh Argentina đã để thủng lưới tới 6 bàn sau 4 trận vòng knock-out và cho rằng Romero cùng Lisandro Martinez nên biết ơn Messi vì liên tục giải cứu đội bóng.

"Nếu không có Lionel Messi, hai người đó nên ôm cậu ấy mỗi phút mỗi ngày. Messi đã phải kéo họ ra khỏi rắc rối sau khi Argentina để Ai Cập ghi hai bàn, Cape Verde ghi hai bàn, rồi Thụy Sĩ và tuyển Anh mỗi đội ghi một bàn".

Neville khẳng định ông chưa bao giờ phủ nhận tài năng của bộ đôi này. "Tôi đã nói họ là những cầu thủ tuyệt vời. Họ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia. Nhưng họ cũng mắc rất nhiều sai lầm. Đó là điều tôi luôn nhìn thấy".

Cặp trung vệ Argentina bị Gary Neville đánh giá đã mắc sai lầm liên tục (Ảnh: Getty)

Cựu đội trưởng Manchester United còn lấy mùa giải đáng quên của Tottenham để làm dẫn chứng. "Romero vừa chơi cho một đội bóng gần như phải đua trụ hạng và để thủng lưới tới 65 bàn. Vì thế tôi tin mình đủ hiểu để đánh giá một cầu thủ".

Theo Neville, Romero và Lisandro sở hữu tinh thần thi đấu đáng nể, luôn sẵn sàng lao lên tranh chấp mọi tình huống bóng bổng ở cả hai đầu sân, nhưng sự quyết liệt ấy cũng đi kèm không ít khoảnh khắc mất tập trung.

Đỉnh điểm của màn đáp trả là khi Neville khẳng định Argentina không thắng tuyển Anh nhờ hàng phòng ngự. "Romero đã vô địch World Cup và có sự nghiệp đáng nể. Nhưng Argentina không thắng vì hai trung vệ. Họ thắng vì Lionel Messi - cầu thủ vĩ đại nhất mà nhiều người từng được chứng kiến".

Đây không phải lần đầu Lisandro Martinez trở thành mục tiêu chỉ trích của các cựu danh thủ Manchester United. Đầu năm nay, trước trận derby Manchester, Nicky Butt từng tuyên bố Erling Haaland sẽ "nhấc bổng Martinez như một đứa trẻ", còn Paul Scholes mỉa mai tiền đạo người Na Uy có thể "ném cậu ấy vào lưới".

Tuy nhiên, Martinez đã đáp trả bằng màn trình diễn xuất sắc khi khóa chặt Haaland, góp công giúp Manchester United giành chiến thắng. Sau trận đấu đó, trung vệ người Argentina cũng từng tuyên bố: "Ai muốn nói gì thì cứ nói. Nếu muốn, họ có thể đến gặp trực tiếp tôi. Tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi tập trung là màn trình diễn của mình".

Trong lúc cuộc khẩu chiến giữa Gary Neville và các tuyển thủ Argentina vẫn tiếp diễn, Albiceleste đã hướng sự tập trung tới trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, còn tuyển Anh sẽ đối đầu Pháp trong trận tranh hạng ba.