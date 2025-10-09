Huyền thoại Australia thuyết phục đội bóng V.League bằng bài thuyết trình

" Ngoài việc là cựu danh thủ Australia và châu Á, ông Harry Kewell thể hiện sự quan tâm và nghiên cứu kỹ khi chúng tôi gặp nhau trong các cuộc họp trực tuyến.

Trải qua nhiều cuộc gặp gỡ, ông Kewell cho tôi sự thuyết phục bằng bài thuyết trình chuyên môn sâu sắc, những đề xuất cụ thể để cải thiện đội bóng. Ông ấy nói rằng, mục tiêu duy nhất của mình là giành chiến thắng. Đó chính là điểm chung giữa Hà Nội FC và Harry Kewell ", chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang cho biết.

HLV Harry Kewell ra mắt Hà Nội FC.

Cách đây ít ngày, Hà Nội FC gây bất ngờ lớn khi bổ nhiệm ông Harry Kewell - huyền thoại bóng đá Australia vào vị trí thuyền trưởng đội bóng. Nhà cầm quân này có kinh nghiệm dẫn dắt một số đội bóng tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và gần nhất là Yokohama F.Marinos (Nhật Bản).

Huấn luyện viên Harry Kewell sinh năm 1978, từng có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy khi khoác áo Leeds United và Liverpool, vô địch UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006. Ở cấp đội tuyển, ông có 56 lần ra sân cho đội tuyển Australia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kì World Cup (2006, 2010).

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, tân huấn luyện viên Harry Kewell chia sẻ: " Đây là sự là vinh dự rất lớn của tôi khi được đứng đây, trở thành thuyền trưởng của một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất Việt Nam. Tôi có nhiều kinh nghiệm với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên, nhưng Việt Nam luôn rất đặc biệt khi chúng ta nói về bóng đá.

Lần đầu tiên tôi trò chuyện với ban lãnh đạo thì Hà Nội FC có tham vọng rõ ràng, không chỉ giành chiến thắng mà phải xây dựng bản sắc, điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích. Hà Nội FC là đội bóng có bề dày thành tích và các fan cũng luôn kỳ vọng những điều tốt nhất ở câu lạc bộ này" .

Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Harry Kewell trong cương vị mới là cuộc đọ sức với Ninh Bình FC. Đây là thử thách rất khó khăn với nhà cầm quân người Australia.