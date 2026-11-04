Huyền thoại Arsenal dự báo MU rơi vào nhóm xuống hạng trong tháng 12

Sau cựu HLV trưởng MU Erik Ten Hag, đến lượt một tên tuổi lớn khác của Ngoại hạng Anh đưa ra dự báo bi quan cho Quỷ đỏ ở mùa giải này. Paul Merson - cựu tiền vệ huyền thoại của Arsenal - mới đây nhận định, với phong độ và những khó khăn hiện tại, MU sẽ lọt vào nhóm xuống hạng ngay đầu tháng 12 tới.

MU đang đối diện với một trong những giai đoạn khó khăn nhất mùa giải. Thất bại 0-2 trước Chelsea cuối tuần qua khiến đội chủ sân Old Trafford tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Trong bối cảnh đó, Paul Merson dự báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với thầy trò HLV Michael Carrick.

Cựu danh thủ Arsenal, Paul Merson trong buổi bình luận trên Sky Sports.

Trong chuyên mục mới nhất trên Sky Sports, cựu tiền vệ Arsenal cho rằng MU có nguy cơ rơi vào nhóm ba đội cuối bảng trước ngày 5/12, thời điểm họ tiếp đón Coventry. Đây là nhận định khá bất ngờ, bởi dù đang sa sút nghiêm trọng, MU vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể so với những đội bóng thường xuyên phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

"Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không nằm trong nhóm ba đội cuối bảng vào thời điểm đó. Đây không phải là MU mà tôi biết", Merson nhấn mạnh. Theo cựu tiền vệ huyền thoại này, vấn đề của đội chủ sân Old Trafford không đơn thuần nằm ở khả năng cầm quân của Michael Carrick. Nhà cầm quân 45 tuổi đang phải đối diện với một tập thể thiếu ổn định, trong khi những quyết định quan trọng ở thượng tầng CLB cũng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Theo Merson, ngay cả những HLV hàng đầu như Carlo Ancelotti, Arsene Wenger, Jose Mourinho hay Sir Alex Ferguson cũng khó có thể giúp MU giành chiến thắng nếu phải làm việc với tình trạng đội hình hiện tại. Ông đồng thời cảnh báo ban lãnh đạo đội bóng cần thận trọng trong các quyết định liên quan đến Carrick, bởi nhà cầm quân này vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nếu sa thải HLV trong bối cảnh hiện tại, những người đứng sau các quyết định nhân sự có thể trở thành đối tượng bị chỉ trích.

Một trong những nguyên nhân khiến Merson bi quan về triển vọng của MU là cách đội bóng xây dựng lực lượng trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Theo ông, CLB chủ sân Old Trafford đã ưu tiên bổ sung hàng công trước nhưng những bản hợp đồng như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko chưa đáp ứng được yêu cầu về khả năng ghi bàn ổn định.

Merson cho rằng những cầu thủ này đều có chất lượng, nhưng chưa phải mẫu tiền đạo có thể đóng góp 20-25 bàn thắng mỗi mùa. Với một đội bóng có tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu như MU, sự thiếu hụt những chân sút hiệu quả là vấn đề đáng lo ngại.

MU (áo đỏ) đã thua Chelsea trong một trận đấu vô cùng đáng chê trách.

Ông cũng đặt dấu hỏi về tính cân bằng của tuyến giữa, đặc biệt sau khi đội bóng chi khoảng 50 triệu bảng cho Andre Santos. Trong khi đó, Youri Tielemans dù là một cầu thủ tốt nhưng thiếu những đồng đội có khả năng di chuyển và hỗ trợ tranh chấp xung quanh. Merson cho rằng tiền vệ này từng phát huy hiệu quả tốt hơn khi còn thi đấu trong một tập thể có nền tảng thể lực và khả năng vận động phù hợp tại Aston Villa.

Merson cho rằng đội chủ sân Old Trafford hiện thậm chí đang cảm nhận rõ sự thiếu vắng Casemiro, người từng bị đánh giá sa sút phong độ cách đây hai năm. Điều đó cho thấy những lựa chọn nhân sự mới chưa tạo được sự thay thế tương xứng. "Bạn không thể xây một ngôi nhà trên vũng nước", Merson ví von khi đề cập đến kế hoạch chuyển nhượng mà theo ông là đầy những sai lầm của Quỷ đỏ.