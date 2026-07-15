Huyền thoại Anh lo đàn em mắc bẫy Argentina, bị VAR trừng phạt

Cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng đội tuyển Anh có thể bị loại khỏi World Cup bởi một quyết định nào đó từ công nghệ VAR.

Chân sút lừng danh một thời Alan Shearer bày tỏ lo ngại công tác trọng tài có thể ảnh hưởng đến cơ hội vào chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Anh trong trận gặp Argentina. Cựu danh thủ 55 tuổi đặc biệt chú ý đến những quyết định của tổ VAR (trợ lý trọng tài video). Ông cảnh báo các cầu thủ Anh phải giữ bình tĩnh và không để đối thủ tận dụng những tình huống gây tranh cãi.

Trận đấu giữa Anh và Argentina được điều hành bởi trọng tài người Mỹ Ismail Elfath. Ông đang làm việc tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ, nơi Lionel Messi thi đấu. Việc lựa chọn trọng tài khiến một bộ phận người hâm mộ và các cựu danh thủ Anh bày tỏ sự lo lắng.

Đội tuyển Anh được hưởng lợi và cả bất lợi từ các quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cựu danh thủ Alan Shearer nói: “Tôi hơi lo ngại rằng một quyết định của trọng tài hoặc tư vấn từ tổ VAR có thể khiến đội tuyển Anh phải trả giá trước Argentina. Tôi nghĩ rằng quan điểm từ phía trọng tài và VAR từ đầu giải đấu đến giờ đã thay đổi rất nhiều. Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu có thẻ đỏ vào ở trận đấu tới” .

Cựu tiền đạo Newcastle United cho biết ông bất ngờ trước một số quyết định của các trọng tài tại giải đấu, đặc biệt trong trận Argentina gặp Ai Cập.

“Tôi rất ngạc nhiên khi bàn thắng của Ai Cập bị hủy bỏ và không được công nhận. Tôi nghĩ điều đó thật vô lý. Đó là một điều đáng lo ngại khi thi đấu với Argentina ”, Alan Shearer bày tỏ.

Bên cạnh nỗi lo về trọng tài, Shearer vẫn tin rằng đội tuyển Anh có đủ khả năng đánh bại Argentina. Messi đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026, nhưng tuyển Anh cũng sở hữu Jude Bellingham và Harry Kane, hai cầu thủ có tổng cộng 6 pha lập công từ đầu giải.

Điều này tiếp thêm sự tự tin cho Alan Shearer: “ Argentina hoàn toàn có thể bị đánh bại. Tôi nghĩ nếu có thể kiềm tỏa được Messi thì đội tuyển Anh sẽ có cơ hội cực kỳ lớn để tiến vào trận chung kết World Cup”.

Shearer cũng nhắc lại thất bại của tuyển Anh trước Argentina tại World Cup 1998 như một bài học về khả năng kiểm soát cảm xúc. Trong trận đấu đó, David Beckham không giữ được bình tĩnh trước Diego Simeone và có hành động trả đũa.

Beckham nhận thẻ đỏ, còn tuyển Anh sau đó thất bại trong loạt sút luân lưu. Simeone thừa nhận ông đã cố tình khiến đối phương phản ứng rồi ngã xuống sân để tác động đến quyết định của trọng tài.

Alan Shearer nói: “ Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Beckham.Khi đó tôi là đội trưởng, tình hình rất khó khăn.

Tôi không đồng ý với quyết định đó, nhưng tôi biết nếu bạn cho họ bất kỳ cơ hội nào, Argentina sẽ làm được. Và tôi hiểu rằng đó phải là một điểm rất quan trọng vào trận đấu. Nếu có bất cứ điều gì tương tự xảy ra, Argentina sẽ trừng phạt tuyển Anh. Chúng ta phải hết sức cảnh giác về điều đó”.