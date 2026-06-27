"Hủy diệt" Iraq 5 bàn trắng, Senegal thấp thỏm chờ phép màu ở World Cup 2026

Senegal khép lại vòng bảng bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Iraq, nhưng số phận của "Những chú sư tử Teranga" vẫn phải chờ các bảng đấu khác định đoạt.

Kết quả: Senegal 5-0 Iraq Ghi bàn: Diarra 4'; Sarr 56'; Gueye 59', 71'; Ndiaye 82'

Senegal bùng nổ trước Iraq chỉ còn 10 người

Bị dồn vào thế buộc phải thắng đậm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Senegal nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo ra khác biệt. Chỉ ở phút thứ 4, từ tình huống đá phạt, trung vệ Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu, bóng đổi hướng trúng Habib Diarra rồi bay vào lưới Iraq, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bó tay. Ban đầu bàn thắng được tính cho Seck, nhưng sau đó FIFA xác định Diarra là người lập công do bóng chạm tiền vệ này trước khi đi vào lưới.

Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ khiến Iraq chơi thiếu người trước đối thủ mạnh hơn.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 13. Sadio Mane thoát xuống đối mặt khung thành thì bị trung vệ Rebin Sulaka kéo ngã ngay trước vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ Iraq vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Chơi hơn người trong gần 80 phút, Senegal hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép đối thủ.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một, đại diện châu Phi tăng tốc sau giờ nghỉ. Phút 56, Lamine Camara chọc khe thông minh để Ismaila Sarr băng xuống dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ba phút sau, cầu thủ vào sân thay người Pape Gueye tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Iraq bất kỳ cơ hội cản phá, đào sâu cách biệt lên 3-0.

Senegal "cày cuốc" bàn thắng khi Iraq thiếu người và đội bóng châu Phi đã đại thắng 5-0.

Senegal vẫn chưa dừng lại. Phút 71, Iliman Ndiaye đánh đầu kiến tạo để Pape Gueye băng lên dứt điểm bằng chân trái hoàn tất cú đúp cá nhân. Đến phút 82, chính Gueye đáp lễ với đường chuyền thuận lợi để Iliman Ndiaye tung cú sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc cao, ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho "Những chú sư tử Teranga".

Chiến thắng tưng bừng nhưng vẫn phải chờ đợi

Đây là trận đấu cho thấy sức mạnh thực sự của Senegal khi họ được chơi đúng với sở trường. Đội bóng của HLV Pape Thiaw tấn công tốc độ, áp đặt thế trận và tận dụng rất tốt lợi thế hơn người. Dù vậy, cũng phải thừa nhận chiếc thẻ đỏ sớm của Sulaka đã khiến Iraq gần như vỡ kế hoạch và không còn khả năng chống đỡ trước sức ép liên tục.

Về phía Iraq, đại diện châu Á khép lại kỳ World Cup đáng quên với ba trận toàn thua. Sau khi mất người từ rất sớm, họ chỉ còn biết co cụm phòng ngự và gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào về phía khung thành Senegal.

Pape Gueye và Sarr tỏa sáng rực rỡ

Dù Habib Diarra là người mở tỷ số, ngôi sao nổi bật nhất trận đấu phải là Pape Gueye. Tiền vệ vào sân từ ghế dự bị ghi cú đúp và còn kiến tạo bàn thắng cho Iliman Ndiaye, trực tiếp góp dấu giày vào ba trong năm bàn thắng của Senegal.

Bên cạnh đó, Ismaila Sarr tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ ba của mình tại World Cup 2026, trong khi Sadio Mane dù không ghi bàn vẫn là mũi nhọn khiến hàng thủ Iraq liên tục rơi vào tình trạng báo động, đồng thời mang về chiếc thẻ đỏ quyết định của đối phương.

Trong ngày Senegal thắp lại hy vọng đi tiếp, Iraq cũng kết thúc kỳ World Cup đáng buồn với 3 trận toàn thua, thủng lưới 12 lần và chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

Bảng I ngã ngũ, Senegal chờ "vé vớt"

Khép lại vòng bảng, Pháp giành ngôi đầu bảng I với 9 điểm tuyệt đối sau chiến thắng 4-1 trước Na Uy. Na Uy xếp thứ hai với 6 điểm và cũng giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội (từ sau khi kết thúc lượt 2).

Senegal cán đích ở vị trí thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số được cải thiện đáng kể +2 nhờ chiến thắng 5-0 trước Iraq. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vẫn phải hồi hộp chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại để biết mình có trụ lại trong nhóm tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất giành quyền đi tiếp hay không. Iraq đứng cuối bảng với 0 điểm sau ba trận toàn thua.