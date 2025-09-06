"Hủy diệt" đối thủ, đại gia Việt Nam sớm đứng ngôi đầu

Trận đấu diễn ra trên sân Thanh Trì trong khuôn khổ lượt đầu tiên của giải đấu, đã thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Trong trận derby thành phố mang tên Bác, TP Hồ Chí Minh I, nhà đương kim vô địch, đã thể hiện sức mạnh vượt trội dù dùng nhiều cầu thủ dự bị vào sân. Phút 27, đội bóng này có bàn mở tỷ số do công của Ngô Thị Hồng Nhung với cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Thùy Linh.

CLB TP.HCM I đại thắng đối thủ trong trận derby của thành phố mang tên Bác.

Tiếp theo, chỉ 15 phút sau, Nguyễn Thị Kim Yên đã ghi bàn thứ hai bằng một cú sút xa cực kỳ ấn tượng từ ngoài vòng cấm. Trước khi hiệp một khép lại, Thu Thảo và Cù Thị Huỳnh Như đã lần lượt nâng tỷ số lên 3-0 và 4-0, giúp TP Hồ Chí Minh I có lợi thế lớn trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã thay đổi đội hình, đưa các trụ cột vào sân nhằm duy trì sức ép. Trần Nguyễn Bảo Châu không bỏ lỡ cơ hội để ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 51. Đến phút 73, Hồng Nhung tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 6-0. Trận đấu kết thúc với bàn thắng thứ bảy từ K'Thủa, khẳng định vị thế số một của TP Hồ Chí Minh I tại bảng xếp hạng.

Ngoài trận đấu này, các trận khác của vòng một cũng có nhiều diễn biến thú vị, như trận hòa 2-2 giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN (4/9). Cùng ngày 4/9, Hà Nội đã có được ba điểm quan trọng khi đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-0.