Hủy diệt cả giải đấu, Full Sense lên ngôi vô địch AIC 2025 với thành tích toàn thắng

Chiều tối ngày 7/12/2025, hành trình tìm kiếm tân vương của giải đấu Liên Quân Mobile quốc tế - AIC 2025 đã chính thức khép lại. Full Sense hoàn tất hành trình chinh phục ngôi vương quốc tế với thành tích bất bại, lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch AIC 2025 danh giá.

Full Sense là nhà vô địch mới của AIC 2025

Trước khi bước vào trận chung kết tổng, tâm điểm của ngày thi đấu dồn vào trận Bán kết nhánh thua căng thẳng giữa Bacon Times và Flash Wolves diễn ra vào buổi trưa cùng ngày. Đây được đánh giá là một trong những cặp Bo7 hay nhất giải đấu khi hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến ván thứ 7.

Flash Wolves, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch GCS, đã xuất sắc phá vỡ mộng "nội chiến Thái Lan" của Bacon Times sau một ván đấu marathon kéo dài hơn 50 phút để giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn này cũng đã bào mòn đáng kể thể lực và sự tập trung của "Bầy Sói" trước khi phải đối đầu với một Full Sense đang sung sức chờ sẵn ở nhánh thắng.

Flash Wolves là đội Á quân của AIC 2025

Đúng 17h00, trận chung kết trong mơ chính thức bắt đầu. Flash Wolves, tận dụng đà hưng phấn tâm lý từ trận bán kết, đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh phủ đầu và giành chiến thắng ngay trong ván đấu tiên, thắp lên hy vọng về một kỳ tích cho khu vực GCS. Những tưởng sự thăng hoa của Top God Nailiu và đồng đội sẽ làm khó được đối thủ, nhưng đó là tất cả những gì Flash Wolves làm được trước sức mạnh hủy diệt của Full Sense. Ngay sau ván thua đầu tiên, đại diện Thái Lan đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và chứng minh vì sao họ được mệnh danh là đội tuyển bất bại của mùa giải năm nay.

Khoảnh khắc lên ngôi vô địch của đội tuyển đến từ RPL Thái Lan

Trong 4 ván đấu liên tiếp sau đó, Full Sense đã trình diễn một lối chơi kiểm soát triệt để, kết hợp với những bài đánh dị khiến đối phương không kịp trở tay. Sự chênh lệch về thể lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhánh thắng đã được cụ thể hóa rõ rệt khi Full Sense liên tục trừng phạt sai lầm của Flash Wolves, kết thúc các ván đấu một cách chóng vánh và thuyết phục.

Trợ thủ Noar là FMVP của giải đấu với màn trình diễn đỉnh cao

Chung cuộc, Full Sense lội ngược dòng ấn tượng với tỷ số 4-1, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch AIC 2025. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của Full Sense với thành tích bất bại từ đầu giải, mà còn đánh dấu danh hiệu quốc tế đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho đội tuyển này trên bản đồ Liên Quân Mobile thế giới.