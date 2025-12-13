Hụt HCV chỉ 0,06 giây, thần đồng bơi lội Việt Nam không có gì tiếc nuối

Kình ngư sinh năm 2008 Trần Văn Nguyễn Quốc đoạt huy chương bạc nội dung 200m tự do nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khiew Hoe Yean, sinh năm 2002, không hề xa lạ với giới truyền thông khu vực khi nắm giữ huy chương vàng ở nội dung này trong hai kỳ SEA Games gần nhất và đang ở đỉnh cao phong độ. Thành thử, việc Nguyễn Quốc mới 17 tuổi và lần đầu dự SEA Games có thể bám đuổi quyết liệt đến những mét cuối cùng và chỉ chịu thua trong gang tấc được xem là tín hiệu vô cùng tích cực, không chỉ cho cá nhân nam kình ngư mà còn cho tương lai của bơi lội nước nhà.

Chính Nguyễn Quốc cũng có một chút tiếc nuối, bởi anh không tập cự ly 200m quá nhiều. Quốc bảo nội dung trọng tâm của anh tại kỳ SEA Games 33 là 400m tự do, nên chỉ tự nhủ sẽ cố gắng hết khả năng khi xuống nước thi đấu. Song, thành tích hôm nay của kình ngư 17 tuổi này đã tốt hơn hơn 1 giây so với giải châu Á trước đó. Theo nhận định của ban huấn luyện, ở cự ly này, cơ hội cạnh tranh giữa Nguyễn Quốc và đối thủ Malaysia là 50-50. Bản thân Quốc cũng đặt mục tiêu trong vòng hai năm tới sẽ nỗ lực để vượt qua “tượng đài” này.

“Dù thua rất sít sao, nhưng tôi đã làm hết sức và vượt qua chính mình. Tôi biết đối thủ đã giành huy chương vàng nhiều kỳ SEA Games và có kinh nghiệm hơn mình rất nhiều, nên dù thua tôi cũng không hối tiếc”, Trần Quốc nói.

Nguyễn Quốc đặt mục tiêu sau hai năm sẽ thắng đối thủ Malaysia tại SEA Games 34. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhớ lại khoảnh khắc nước rút 50m cuối, Nguyễn Quốc không giấu được niềm tự hào: “Khi bơi lên tôi không thấy đối thủ, đến lúc quay về tôi cố gắng bứt tốc hết sức. Hơi tiếc là chạm đích thua một chút thôi, nhưng tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân”.

Nguyễn Quốc kể buổi sáng trước khi thi đấu, anh cảm thấy trạng thái chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của thầy cô, đặc biệt là ba mẹ, Quốc đã giải tỏa được tâm lý để bước vào cuộc đua buổi tối với tinh thần thoải mái hơn.

Trước đó, chàng trai đến từ Đà Nẵng đã kịp ghi dấu ấn với tấm huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, cùng một huy chương đồng ở cự ly 100m tự do. Không chỉ là những tấm huy chương, các thông số bơi ấn tượng khi mới 17 tuổi của Nguyễn Quốc tại đấu trường khu vực đang đưa anh vươn lên trở thành một trong những niềm hy vọng mới của bơi lội Việt Nam.

SEA Games 33 vẫn chưa khép lại với Nguyễn Quốc, khi anh còn hai nội dung nữa trong hai ngày cuối. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng chàng tân binh này sẽ tiếp tục mang về thêm những thành tích ấn tượng khác trong kỳ SEA Games đầu tiên của mình.