Hướng tới Siêu Cúp châu Âu 2026: PSG tự tin bảo vệ ngai vàng

Khi trái bóng lăn trên thảm cỏ Red Bull Arena ở Salzburg rạng sáng 13/8, PSG bước vào trận Siêu Cúp châu Âu 2026 không chỉ với tư cách đương kim vô địch Champions League, mà còn là đương kim vô địch của chính giải đấu này. Vì thế, dù đối thủ Aston Villa cũng không phải dạng vừa, gã khổng lồ nước Pháp vẫn có cơ hội chiến thắng rất lớn.

PSG muốn nối dài chu kỳ chiến thắng

Không còn là một PSG của những ngôi sao riêng lẻ và những tham vọng chưa thành hình, đội bóng của Luis Enrique giờ bước vào các trận đấu lớn với sự tự tin được xây dựng từ chính những chiến thắng gần đây.

Tại Red Bull Arena ở Salzburg, PSG sẽ gặp Aston Villa trong trận Siêu Cúp châu Âu vào ngày 12/8, với tư cách nhà vô địch Champions League. Đối thủ của họ là nhà vô địch Europa League, đội bóng đã đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết để giành danh hiệu châu Âu đầu tiên của mình trong nhiều năm.

Các ngôi sao dự World Cup của PSG đã hội quân trở lại đầy đủ và bắt đầu tập luyện cùng đội.

Với PSG, đây không chỉ là trận đấu đầu tiên đáng chú ý của mùa giải mới. Đó còn là cơ hội để đội bóng nước Pháp tiếp tục kéo dài một giai đoạn đặc biệt thành công dưới thời Luis Enrique.

PSG đã hai lần liên tiếp đăng quang Champions League và hiện là đội giữ Siêu Cúp châu Âu. Ở lần gần nhất, họ vượt qua Tottenham trên chấm phạt đền sau trận hòa 2-2. Bởi vậy, chiếc cúp tại Salzburg không phải một mục tiêu quá xa vời đối với đội bóng đã quen với việc đứng trên bục cao nhất của bóng đá châu Âu.

Điều đáng nói hơn nằm ở cách PSG xây dựng sức mạnh. Luis Enrique không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân để tạo ra khác biệt. Sơ đồ 4-3-3 giàu tính cơ động giúp các vị trí liên tục hoán đổi, trong khi những hậu vệ biên thường xuyên dâng cao để tạo thêm quân số ở hai hành lang.

Khi Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz cùng xuất hiện, PSG còn có một hàng tiền vệ đủ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Vitinha đặc biệt quan trọng trong việc lùi sâu nhận bóng từ các trung vệ, sau đó đưa đội bóng tiến lên bằng những đường chuyền và khả năng điều tiết.

Phía trên, Khvicha Kvaratskhelia có thể tạo đột biến từ cánh trái bằng những pha bó vào trong. Ousmane Dembele, nếu ra sân, đem đến một dạng nguy hiểm khác khi được phép di chuyển rộng và tìm khoảng trống ở trung lộ. Đó là những chuyển động khiến PSG khó bị bắt bài ngay cả khi đối thủ đã nghiên cứu kỹ họ.

Vấn đề duy nhất có thể khiến Luis Enrique phải thận trọng nằm ở yếu tố điểm rơi phong độ. Nhóm cầu thủ PSG vừa trở lại sau World Cup 2026 - trong đó có Dembele, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Désiré Doué, Hakimi và Ruiz - mới chỉ tái hòa nhập với đội bóng trong những ngày gần đây. Điều đó có nghĩa PSG sở hữu gần như đầy đủ lực lượng, nhưng chưa chắc đã có một đội hình đạt trạng thái vận hành tốt nhất.

Aston Villa cũng không phải dạng vừa

Nếu PSG có nhiều lý do để tin vào chiến thắng, Aston Villa cũng bước vào trận đấu với những cơ sở riêng. Đội bóng của Unai Emery đã trải qua một mùa giải châu Âu đáng nhớ khi đăng quang Europa League.

Quan trọng hơn, Villa không phải cái tên xa lạ với PSG. Hai đội từng gặp nhau ở tứ kết Champions League 2024/25, khi PSG thắng 3-1 trên sân nhà nhưng Villa đáp trả bằng chiến thắng 3-2 ở lượt về. PSG vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 5-4. Ký ức ấy đủ để nhắc PSG rằng khoảng cách giữa hai đội không phải lúc nào cũng được thể hiện trên bảng tỷ số.

HLV Unai Emery (bên phải) của Aston Villa từng đấu trí với Luis Enrique 2 lần mùa 2024/25.

Aston Villa sẽ không có đội hình hoàn toàn giống mùa trước. Morgan Rogers đã chuyển sang Chelsea, Youri Tielemans gia nhập Manchester United, trong khi Amadou Onana đang phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Nhưng Unai Emery cũng có những sự bổ sung đáng chú ý, trong đó có Alejandro Garnacho, Johan Manzambi và Joao Gomes.

Đó là lý do Villa có thể không lựa chọn cách chơi đôi công với PSG. Emery hiểu quá rõ sức mạnh của đối thủ để biến trận Siêu Cúp thành một cuộc đua tốc độ. Thay vào đó, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật sẽ là chìa khóa. Villa cần giữ cự ly đội hình đủ chặt khi không có bóng, hạn chế những khoảng trống ở hai biên và đặc biệt tránh để PSG có không gian triển khai những pha phối hợp ở khu vực trước vòng cấm.

Cơ hội của đội bóng Anh có thể xuất hiện khi PSG mất bóng. Đây cũng là điểm đáng để Luis Enrique lo lắng. Nếu Villa duy trì được khối đội hình chắc chắn rồi chuyển trạng thái thật nhanh, họ hoàn toàn có thể buộc PSG phải đối mặt với một trận đấu khó khăn đến tận những phút cuối.

Dù vậy, xét trên tương quan hiện tại, PSG vẫn có nhiều lý do để tin vào khả năng bảo vệ ngai vàng. Theo nhận định từ siêu máy tính của Polymarket, khả năng đội bóng Pháp giành thắng lợi trong 90 phút ở Red Bull Arena lên tới 55%, vượt trội so với 22% của Aston Villa.

Siêu Cúp châu Âu vốn là danh hiệu mở màn mùa giải, nhưng với PSG, nó còn mang ý nghĩa lớn hơn thế. Một chiến thắng trước Aston Villa sẽ giúp nhà vô địch Champions League tiếp tục duy trì vị thế thống trị được tạo dựng trong hai mùa giải gần đây.

Khi đã đứng trên đỉnh châu Âu, PSG hẳn sẽ không muốn bước xuống, dù chỉ là một bước biểu tượng như tại Siêu Cúp châu Âu.