Tối 16/8, Nguyễn Trần Duy Nhất xuất hiện tại sự kiện MMA AFC38 diễn ra ở TP.HCM nhưng không phải để thi đấu. "Độc cô cầu bại" muay Thái là huấn luyện viên cho em trai - võ sĩ Nguyễn Trần Tự Do - so găng với A'Kaitheon Whitner. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Trần Tự Do Thi đấu MMA chuyên nghiệp.

Đối thủ của võ sĩ Việt Nam là cựu vận động viên bóng bầu dục người Mỹ. A'Kaitheon Whitner giàu kinh nghiệm thi đấu võ thuật tổng hợp (MMA) hơn, với 5 chiến thắng trong 6 trận đấu tính từ năm 2023 đến nay.

Nguyễn Trần Tự Do (bên trái) lần đầu tiên thi đấu MMA chuyên nghiệp.

Võ sĩ người Mỹ vượt trội so với em trai Nguyễn Trần Duy Nhất.

Muay Thái cũng không phải lợi thế của Nguyễn Trần Tự Do khi đối đầu với A'Kaitheon Whitner. Tay đấm người Mỹ cũng tập luyện một thời gian dài ở Phuket, Thái Lan. Trước đối thủ mạnh, không có gì bất ngờ khi em trai Nguyễn Trần Duy Nhất thất bại ngay trong hiệp một.

A'Kaitheon Whitner rất bình tĩnh thực hiện đòn quật ngã Nguyễn Trần Tự Do xuống sàn đấu. Võ sĩ Việt Nam thoát ra được ở lần đầu tiên nhưng đến tình huống thứ hai, anh không thể phòng thủ trước kinh nghiệm và kỹ năng vượt trội của đối thủ.

A'Kaitheon bình tĩnh khóa một tay của Nguyễn Trần Tự Do khiến võ sĩ Việt Nam không thể phòng thủ vùng mặt. Tay đấm người Mỹ sau đó tung ra 10 cú đấm liên tục trong vòng 5 giây. Nhận định Nguyễn Trần Tự Do không còn khả năng chống đỡ, trọng tài quyết định can thiệp dừng trận đấu. A'Kaitheon Whitner giành chiến thắng knock-out.

Nguyễn Trần Duy Nhất tập luyện với em trai.

Nguyễn Trần Tự Do sinh năm 1992. Giống như anh trai Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Trần Tự Do quyết định đi theo con đường võ thuật từ sớm theo truyền thống gia đình . Ngoài anh trai là tượng đài muay tại Việt Nam, cha mẹ của Nguyễn Trần Tự Do cũng là võ sư.

Dù không nổi tiếng bằng Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Trần Tự Do cũng từng 4 lần vô địch quốc gia, giành huy chương bạc thế giới. Võ sĩ sinh năm 1992 hiện đang tập luyện và làm huấn luyện viên tại câu lạc bộ No 1 Muay Thai của Nguyễn Trần Duy Nhất.