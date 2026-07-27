Huế và PVF vào chung kết U17 Quốc gia 2026 sau hai trận bán kết đầy kịch tính

Huế đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1 trong trận derby miền Trung, còn PVF hạ đương kim vô địch Hà Nội 2-0 để góp mặt ở chung kết Giải U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Huế lần đầu góp mặt ở chung kết

Chiều 27/7, hai trận bán kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra trên sân Pleiku (Gia Lai), xác định hai cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng là Huế và PVF.

Ở trận bán kết đầu tiên, Huế và SHB Đà Nẵng tạo nên màn so tài hấp dẫn mang đậm chất derby miền Trung. Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao, chơi ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu.

Huế là đội tận dụng cơ hội tốt hơn khi có bàn mở tỷ số ở phút 16. Từ một pha tổ chức tấn công mạch lạc, Viết Tài dứt điểm chính xác, đưa đội bóng Cố đô vươn lên dẫn trước.

Không chấp nhận thất thế, SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép. Những nỗ lực của đội bóng sông Hàn được đền đáp ở phút 36 khi Đình Giang ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra giằng co khi cả hai đội đều chơi chặt chẽ và hạn chế tối đa sai lầm. Khi nhiều người đã nghĩ đến loạt sút luân lưu, Huế bất ngờ tạo nên khác biệt ở phút 86. Từ một tình huống phạt góc, Đức Trí bật cao đánh đầu tung lưới SHB Đà Nẵng, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Huế lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt ở trận chung kết Giải U17 Quốc gia.

PVF hạ nhà đương kim vô địch

Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và PVF, hai đội bóng được đánh giá sở hữu lực lượng đồng đều bậc nhất giải đấu.

Hà Nội nhập cuộc chủ động hơn, kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành PVF. Tuy nhiên, các chân sút áo tím lại thiếu sự sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng. Đầu hiệp hai, Hà Nội từng một lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hà Nội phải trả giá trước sự hiệu quả của PVF. Phút 63, Tuấn Kiệt thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, mở tỷ số cho đội bóng áo trắng.

Bị dẫn bàn, Hà Nội dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối nhưng vấp phải hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của PVF. Khi đội bóng Thủ đô mải mê tìm bàn gỡ, PVF tung đòn kết liễu ở phút bù giờ 90+5 với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng thuyết phục giúp PVF chấm dứt hành trình bảo vệ chức vô địch của Hà Nội, đồng thời giành tấm vé còn lại vào trận chung kết.

Như vậy, trận chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 sẽ là cuộc so tài giữa Huế và PVF, hai đội bóng đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh trong suốt hành trình tại giải năm nay.

Sau các trận bán kết, Ban tổ chức cũng tiến hành trao đồng giải Ba cho hai đội U17 SHB Đà Nẵng và U17 Hà Nội.