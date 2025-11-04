Huấn luyện viên vừa nhậm chức 10 ngày qua đời giữa trận đấu

Huấn luyện viên Mladen Zizovic (44 tuổi) gặp nạn trong trận đấu giữa Radnicki và Mladost tại giải vô địch quốc gia của Serbia tối 2/11 (sáng 3/11 giờ Việt Nam). Ông ngã quỵ trên sân, sau đó qua đời.

Sự cố xảy ra ở phút 22 khiến các thành viên của 2 đội bóng và khán giả trên sân bàng hoàng. Huấn luyện viên Zizovic của Radnicki đột ngột gục xuống ngoài đường biên. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và đưa ông đến bệnh viện gần sân vận động Lucani.

Trận đấu tạm dừng trong ít phút khi đội ngũ y tế làm nhiệm vụ. Sau đó, trọng tài cho 2 đội bóng thi đấu tiếp khi huấn luyện viên đang trên đường cấp cứu.

Huấn luyện viên Mladen Zizovic

Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 phút sau, bệnh viện xác nhận ông Zizovic không qua khỏi. Khi nghe tin, các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội bật khóc trên sân. Trọng tài và ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu vô thời hạn.

Liên đoàn Bóng đá Serbia (FSS) ra thông cáo bày tỏ "vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước tin huấn luyện viên FK Radnicki 1923 Mladen Zizovic qua đời trong trận đấu giữa Mladost và Radnicki 1923 tại Lucani. Sự ra đi đột ngột của ông là mất mát to lớn đối với toàn thể cộng đồng bóng đá".

Ông Zizovic là cựu tuyển thủ Bosnia. Nhà cầm quân 44 tuổi mới được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ Radnicki 1923 hôm 23/10. Trận đấu với Mladost mới là trận trận thứ ba của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng mới.

Các CLB hàng đầu Serbia như Partizan Belgrade và Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) đều gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đội bóng Radnički 1923, ca ngợi Zizovic là người “dành trọn tình yêu và tâm huyết cho bóng đá.