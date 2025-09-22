Hotgirl Louis Phạm khoe "trúng sít rịt", gặp Sơn Tùng M-TP ở sân bay, visual đời thường gây sốt

Mới đây, hot girl Louis Phạm bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi khi tình cờ chung chuyến bay với Sơn Tùng M-TP. Trên story cá nhân, cô nàng không giấu nổi sự hào hứng: "Hữu duyên bay cùng một máy bay, đứng cạnh anh một bước chân. Ngồi cách anh mấy ghế" kèm biểu tượng mặt cười đầy phấn khích.

Trong bức ảnh Louis Phạm đăng tải, Sơn Tùng xuất hiện với outfit giản dị nhưng vẫn cực "chất": áo khoác jeans oversized, quần thể thao Nike, giày trắng, mũ len beanie và khẩu trang kín mít. Anh đeo balo hàng hiệu và mải mê nhìn điện thoại, đúng chuẩn hình ảnh "Sếp" đời thường nhưng vẫn giữ nguyên thần thái ngôi sao.

Chỉ là khoảnh khắc tình cờ ở sân bay, nhưng giao diện đời thường của Sơn Tùng cũng đủ khiến Louis Phạm phải xuýt xoa. Cô nàng nhanh tay lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này và chia sẻ với bạn bè, người hâm mộ.

Sơn Tùng qua "camera" của Louis Phạm

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của Louis Phạm đã nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội. Fan Sơn Tùng tỏ ra vô cùng ghen tị với cô nàng: "Đi máy bay mà cũng gặp được idol, đúng là số hưởng quá chị ơi!", "Anh Tùng đi đâu cũng toát ra thần thái ngôi sao, nhìn ảnh thôi mà tim đã rung rinh", "Louis Phạm chắc bay chuyến này sẽ nhớ cả đời"...

Không ít người còn cho rằng, việc vô tình được ngồi gần "Sếp" trên máy bay là một trải nghiệm hiếm hoi mà nhiều Sky (fan Sơn Tùng) mơ ước.

Sơn Tùng M-TP vốn nổi tiếng là nghệ sĩ kín tiếng, hiếm khi để lộ hình ảnh đời thường. Thế nhưng, mỗi lần xuất hiện ở sân bay hay nơi công cộng, anh đều trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong cách thời trang cá tính và thần thái ngút ngàn. Lần này cũng không ngoại lệ: chỉ cần một bức ảnh chụp vội cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao, còn hot girl Louis Phạm thì có ngay kỷ niệm "để đời" với thần tượng.

Hot TikToker Louis Phạm từng là cựu VĐV TDDC, nay lấn sân thời trang gây chú ý



