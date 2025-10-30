Hotgirl điền kinh khoe cơ bụng 6 múi, “mướt mồ hôi” trên đường đua SEA Games 33

Chỉ còn 40 ngày nữa SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan, tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia lúc này, các đội tuyển đang gấp rút bước vào rèn luyện thể lực và kỹ chiến thuật.

7h30, các vận động viên của đội tuyển điền kinh đã bắt đầu buổi tập. Tổ vượt rào của tuyển điền kinh Việt Nam gồm Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Sơn và Hoàng Thanh Giang (VĐV 7 môn phối hợp).

Đội tuyển điền kinh bước vào tập luyện

Dưới sự chỉ đạo của HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Lợi, các VĐV khởi động kỹ lưỡng sau đó bước vào đường chạy. Dưới ánh nắng cuối thu, hotgirl điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên nổi bật khi để lộ cơ bụng 6 múi cực săn chắc. Mỹ Tiên là VĐV nữ hiếm hoi sở hữu cơ bụng "múi sầu riêng" này.

Mỹ Tiên bước vào làm nóng cơ thể

Mỹ Tiên khoe cơ bụng cực săn chắc

Chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội hướng đến SEA Games 33, Mỹ Tiên cho biết:

"Tôi và đồng đội đang tập trung phát triển tốc độ, sức bền. Mỗi ngày tập hai buổi, sáng 7h30 và chiều 15h. Tôi mới trở lại sau chấn thương nên phong độ mới đạt khoảng 60%. Ở giải thế giới tại Nhật Bản, tôi học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là nền tảng thể lực của các VĐV quốc tế. Đó chính là điều tôi đang cố gắng cải thiện. Mục tiêu SEA Games lần này là nằm trong nhóm có huy chương, nhưng đối thủ Indonesia thật sự rất mạnh".

Huỳnh Thị Mỹ Tiên bước vào rèn nội dung 100m vượt rào

Màn bứt tốc của Mỹ Tiên

Tập cùng tổ vượt rào còn có Hoàng Thanh Giang của 7 môn phối hợp. Là đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu ở 7 môn phối hợp nữ, Thanh Giang phải chia nhỏ thời gian cho từng nhóm chuyên môn khác nhau.

"Huấn luyện viên của tôi ở trung tâm không chuyên về 7 môn phối hợp, nên tôi phải di chuyển giữa các tổ: hôm thì tập vượt rào, hôm thì nhảy xa. Lịch tập khá nặng, buộc tôi phải sắp xếp thật hợp lý", Thanh Giang chia sẻ.

"Thể lực hiện tại của tôi mới đạt khoảng 5/10. Tôi có mục tiêu riêng nhưng xin giữ lại để tránh 'nói trước bước không qua'. Dù vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất," nữ VĐV nói thêm về sự chuẩn bị cho bản thân.

Hoàng Thanh Giang tập cùng tổ vượt rào

HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Lợi chỉ dạy tận tình cho VĐV

Không chỉ có nhóm vượt rào, ở nửa sân đối diện, tổ chạy tiếp sức gồm Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Tuyết Mai cũng đang "chạy nước rút" theo giáo án riêng. Cả đội tập trung vào kỹ thuật xuất phát, trao gậy, rồi hoàn thiện phần chạy dài.