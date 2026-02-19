Hotgirl bóng đá Trần Thị Duyên khoe visual xinh đẹp, gây sốt ngày Tết: “Chào Ba, con lên đường đi làm nhiệm vụ Quốc gia”

Giữa không khí sum vầy đầu năm mới, khi nhiều người vẫn đang quây quần bên gia đình, hotgirl bóng đá Trần Thị Duyên lại khiến cộng đồng mạng xúc động với dòng trạng thái giản dị nhưng đầy tự hào: "Chào Ba, con lên đường đi làm nhiệm vụ Quốc gia".

Bài đăng được cô chia sẻ vào đúng mùng 2 Tết, kèm theo hình ảnh chụp cùng ba trước khi lên đường hội quân. Trong khoảnh khắc đời thường ấy, nữ cầu thủ sinh năm 2000 diện trang phục giản dị, gương mặt mộc nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật với visual trong trẻo vốn đã trở thành "thương hiệu". Bên cạnh cô là người cha với ánh nhìn đầy tự hào xen lẫn lưu luyến - một hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trần Thị Duyên chào ba trước khi lên đường đi tập trung ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trước đó, nàng hotgirl ĐT nữ Việt Nam cũng đăng tải bức ảnh du xuân xinh xắn với layout ngọt ngào, làn da hồng hào và mái tóc dài suôn mượt. Thế nhưng, niềm vui ngày Tết của cô không kéo dài quá lâu khi nhiệm vụ cùng đội tuyển đang chờ phía trước.

Trần Thị Duyên xinh đẹp ngày Tết (Ảnh: FBNV)

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm trở lại tập trung để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm, trong đó có hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Việc gác lại không khí Tết để tập luyện từ những ngày đầu xuân cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ của toàn đội.

Với Trần Thị Duyên, mỗi lần lên đường hội quân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu cờ sắc áo. Dòng chia tay ba ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc - vừa là lời chào thân thương của một người con, vừa là tuyên ngôn của một vận động viên luôn đặt nhiệm vụ quốc gia lên hàng đầu.

Netizen nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận động viên: "Chúc Duyên và đội tuyển năm mới đại thắng", "Đi làm nhiệm vụ Quốc gia nghe mà tự hào quá!", "Ba chắc tự hào lắm!"...

Ngày Tết với nhiều người là nghỉ ngơi, nhưng với những chiến binh sân cỏ như Trần Thị Duyên, đó lại là khởi đầu cho một hành trình mới. Và phía sau mỗi bước chạy trên sân, luôn có ánh mắt dõi theo đầy yêu thương của gia đình.