Hotgirl bóng đá Hoàng Thị Loan để bộ vùng mắt sưng vù sau pha va chạm trên sân bóng khiến fan cực xót

Trên trang cá nhân cầu thủ Hoàng Thị Loan vừa chia sẻ khoảnh khắc sau trận đấu khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia chiều ngày 4/9 trên sân PVF. Vùng mắt của Hoàng Thị Loan sưng vù và bầm tím. Theo đó, tình huống va phạm diễn ra phút 23 giữa CLB Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Hoàng Thị Loan nhảy lên đánh đầu rồi đập vào đầu của một cầu thủ đối phương. Tình huống buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu và gọi nhân viên y tế vào hỗ trợ.

Tình huống va chạm

Sau trận đấu hình ảnh Hoàng Loan với gương mặt sưng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng và thương cho sự vất vả của cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ nữ.

Hoàng Thị Loan phải chườm đá

Gương mặt sưng vù

Trở lại trận đấu khai mạc giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025, giải đấu cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Ngay phút thứ 8, đội bóng Thủ đô vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp ăn ý giữa Hải Yến và Nguyễn Thị Hoa, với cú dứt điểm quyết đoán của Hoa. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội thi đấu chủ động, giữ thế trận chắc chắn.

Phong Phú Hà Nam dồn lên tấn công trong hiệp 2, song hàng thủ kín kẽ của Hà Nội đã hóa giải hầu hết các pha bóng nguy hiểm. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng tối thiểu 1-0, mang về 3 điểm trọn vẹn, tạm thời vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận khai mạc.

Ở sân Thanh Trì là trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN). Đại diện Thái Nguyên nhập cuộc đầy khí thế và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 nhờ pha sút xa đẹp mắt của Bích Thùy. Chỉ ít phút sau, cũng chính Bích Thùy kiến tạo để Ngọc Minh Chuyên nhân đôi cách biệt, đưa đội bóng vùng trung du dẫn 2-0.

Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay, nhưng Than KSVN không dễ dàng buông xuôi. Đội bóng đất mỏ rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 37 sau pha lập công của Hà Thị Nhài. Bước sang hiệp 2, tinh thần được đẩy lên cao giúp Than KSVN tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 53, khi Trúc Hương dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 2-2. Thời gian còn lại, cả hai bên đều có cơ hội định đoạt trận đấu nhưng không tận dụng thành công. Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng sự kịch tính và cân bằng trong màn so tài.