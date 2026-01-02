Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo đón 2026 rực rỡ: Khoe hàm Đại uý, Lý Đức hứa "ra mắt", Đình Bắc tích cực "đẩy thuyền"

Ngày đầu năm mới 2026, trên trang cá nhân, nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo gây chý ý khi chia sẻ hình ảnh trong quân phục chỉnh tề cùng thông tin được thăng quân hàm từ Thượng uý lên Đại uý. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô tại các giải đấu lớn, đặc biệt là SEA Games 33 vừa qua, nơi Thanh Thảo để lại dấu ấn mạnh mẽ cả trên trường bắn lẫn nhan sắc đời thường.

Trong bức ảnh mới toanh, nữ xạ thủ gây chú ý với thần thái chững chạc, tự tin, gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng đội, bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng, gọi đây là "đầu năm mở bát toàn tin vui".

Phí Thanh Thảo khoe được thăng hàm Đại uý (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, hot boy U23 Việt Nam Phạm Lý Đức - người đang dính tin đồn hẹn hò với Phí Thanh Thảo - cũng để lại những bình luận cổ vũ cô nàng: "Đồng chí này giỏi quá". Cả hai sau đó tương tác vui vẻ, cùng gửi lời chúc năm mới đến đối phương khiến netizen rần rần "đẩy thuyền" mong trai tài gái giỏi sớm công khai chuyện tình cảm.

Đáng chú ý là tiền đạo Đình Bắc - người bạn thân của Lý Đức ở U23 Việt Nam cũng gia nhập hội "shipper", đẩy thuyền cho cặp đôi bằng bình luận dưới bài đăng của Phạm Lý Đức: "Ok xạ thủ ơi. Năm mới bắn phát nào trúng phát đó. Mãi mãi".

Nhan sắc rạng rỡ của hot girl bắn súng ngày đầu năm mới (Ảnh: IGNV)

Ngoài ra, trong một video viral trên TikTok, khi Lý Đức được một người anh thân thiết hỏi về Phí Thanh Thảo, anh chàng đã khẳng định khi có dịp sẽ dẫn cô nàng đến gặp gỡ. Câu trả lời này khiến fan của cặp đôi càng mong chờ.

Sau SEA Games 33 tại Thái Lan, Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức nhiều lần bị soi tương tác qua lại cực ngọt trên MXH: từ thả tim, bình luận động viên cho đến việc âm thầm ủng hộ nhau trong các cột mốc quan trọng, dùng icon ẩn ý liên quan đến đối phương trong các bài đăng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng loạt "hint" liên tục thế này khiến netizen gần như chắc nịch: thuyền Phí Thanh Thảo - Lý Đức đang căng buồm ra khơi.

Phạm Lý Đức hiện là cái tên nổi bật của U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)




