Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai nắm tay "người bí ẩn", "thám tử mạng" lập tức tìm ra trung vệ U23 Việt Nam

Trong không khí ngọt ngào của ngày lễ tình yêu (14/02), "bóng hồng" làng bắn súng Việt Nam Phí Thanh Thảo đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Trong bức ảnh, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, tay trong tay cùng một chàng trai giấu mặt bên bó hoa xanh rực rỡ.

Đi kèm với hình ảnh tình tứ, Thanh Thảo không tiết lộ danh tính nửa kia mà chỉ để lại những biểu tượng cảm xúc ngọt ngào. Tuy nhiên, sự chú ý của người hâm mộ nhanh chóng đổ dồn vào phần bình luận. Đáng chú ý, tài khoản chính chủ của cầu thủ Phạm Lý Đức đã bất ngờ để lại dòng bình luận đầy tính "khẳng định chủ quyền": "Nắm tay ai đã vậy ta?" kèm biểu tượng gương mặt cười hóm hỉnh. Phản ứng này của nam cầu thủ ngay lập tức nhận về hơn 1.300 lượt tương tác. Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Phí Thanh Thảo khoe nắm tay bạn trai (Ảnh: TTNV)

Lý Đức bình luận ngay dưới bài đăng (Ảnh: TTNV)

Trước đó, Lý Đức và Thanh Thảo từng công khai đăng ảnh tay trong tay khi đi hẹn hò. Dân tình còn bắt gặp cặp đôi tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Cặp đôi từng lộ ảnh hẹn hò (Ảnh: IGNV)

Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh là gương mặt triển vọng từng được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam và gây ấn tượng với thể hình lý tưởng cùng lối chơi lăn xả. Trong khi đó, Phí Thanh Thảo là "tay súng" vàng của thể thao quân đội, nổi tiếng không chỉ bởi tài năng thiên bẩm với nhiều huy chương quốc tế mà còn bởi nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp.