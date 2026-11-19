Phí Thanh Thảo có bạn trai mới nhưng vẫn chưa công khai mặt nửa kia?

Sau ồn ào chia tay cầu thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức, "hot girl bắn súng" Phí Thanh Thảo bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy ẩn ý, làm dấy lên nghi vấn đã có tình mới.

Trên kênh TikTok cá nhân mang tên Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ xinh đẹp của đội tuyển bắn súng Việt Nam khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước động thái mới nhất liên quan đến chuyện đời tư. Cụ thể, người đẹp đăng tải bức ảnh selfie trước gương đầy rạng rỡ kèm dòng chú thích: "Đến lúc công khai người yêu rồi..!". Ở phần bình luận Thanh Thảo cũng xác nhận rằng "ai cũng có người yêu mới".

Phí Thanh Thảo úp mở chuyện công khai bạn trai mới

Chàng trai vẫn được nữ VĐV giấu mặt

Chưa dừng lại ở đó, trong bài đăng chia sẻ về nhịp sống thường ngày, Phí Thanh Thảo còn khéo léo đính kèm một bức ảnh đen trắng chụp góc đối diện của một chàng trai trong buổi hẹn ăn uống. Dù sử dụng biểu tượng để che chắn toàn bộ gương mặt, vóc dáng khỏe khoắn cùng chiếc đồng hồ nam tính của nhân vật bí ẩn này vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Phí Thanh Thảo và cầu thủ Lý Đức trước đó đã đường ai nấy đi sau gần 1 năm hẹn hò

Nhan sắc đời thường của Thanh Thảo

Màn "thả thính" nửa kín nửa hở của nữ xạ thủ sinh năm 2004 lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận sôi nổi. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thích thú, đồng thời đặt nghi vấn cô nàng đang ngầm xác nhận đã tìm được bến đỗ bình yên mới sau khi khép lại mối tình từng tốn nhiều giấy mực với trung vệ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức. Hiện tại, Phí Thanh Thảo vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về danh tính chàng trai trong bức ảnh.

Ảnh: TTNV