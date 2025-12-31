Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo 21 tuổi được thăng hàm Đại uý, Lý Đức (U23 Việt Nam) tương tác cực ngọt giữa tin hẹn hò

Mới đây, nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo chính thức thông báo tin vui trên trang cá nhân: cô được thăng hàm từ Thượng uý lên Đại uý, ghi nhận những thành tích nổi bật tại SEA Games 33. Không cần quá nhiều lời, hotgirl bắn súng chỉ đăng tải hình ảnh biểu tượng 4 sao của cấp bậc Đại uý, nhưng chừng đó cũng đủ để cư dân mạng dành mưa lời chúc mừng cho cô gái sinh năm 2004 - một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của thể thao Việt Nam.

Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là trước cả khi Thanh Thảo công bố, thông tin thăng hàm này đã được Phạm Lý Đức - hotboy U23 Việt Nam - "bật mí" từ sớm. Lý Đức bình luận công khai dưới bài đăng của Phí Thanh Thảo mấy ngày trước, gọi cô nàng là "đại uý". Theo Phí Thanh Thảo, đây là "tin mật" do chính chủ tiết lộ. Và việc Lý Đức nắm được thông tin nội bộ này vô tình trở thành chi tiết khiến netizen càng thêm chắc nịch về mối quan hệ thân thiết giữa cả hai giữa tin đồn hẹn hò.

Chưa dừng lại ở đó, Phí Thanh Thảo còn khiến netizen chú ý khi khi đăng video đu trend với câu hát gây bão: "Nếu muốn nhà mình đông cháu, mình nên hôn nhau". Ngay lập tức, Lý Đức xuất hiện dưới phần bình luận với câu đáp vừa ngắn gọn vừa ngọt ngào: "Hehe hôn nhau là quá êm rồi".

Màn tung hứng chưa kịp lắng xuống thì Thanh Thảo lại tiếp tục khiến dân tình bật cười khi đáp trả đầy ẩn ý: "Đồng chí thấy người yêu tôi im không". Không nhắc thẳng tên, không xác nhận trực diện, nhưng loạt chi tiết này đủ để MXH hiểu rằng giữa hai người đang tồn tại một mối quan hệ ngọt ngào hơn mức bình thường.

Ở tuổi 21, Phí Thanh Thảo không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích thể thao ấn tượng và cấp bậc quân hàm đáng nể, mà còn trở thành cái tên được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và chuyện tình ái li kì không kém. Đặc biệt sau SEA Games 33, Phạm Lý Đức - chàng hot boy U23 Việt Nam - lại ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong câu chuyện ngọt ngào xoay quanh nữ xạ thủ.

Tin đồn hẹn hò vẫn chưa được xác nhận, nhưng với những gì cả hai đang thể hiện, cư dân mạng chỉ biết đồng loạt nhận xét: "Chưa công khai mà đã ngọt thế này thì nếu công khai chắc còn 'đỉnh nóc kịch trần' hơn nữa".



