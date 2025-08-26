Hotgirl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt lội nước tập luyện trong ngày Hà Nội mưa lớn

Sáng 26/8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội, mưa lớn trên diện rộng. Dẫu vậy, tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) các vận động viên vẫn cố gắng hoàn thành buổi tập.

Trên trang cá nhân, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt chia sẻ khoảnh khắc cùng toàn đội đi ủng, lội nước tập bắn cũng giữa trời mưa gió. Dù ảnh hưởng của mưa, nước ngập nhưng các vận động viên vẫn vô cùng thoải mái, hoàn thành tốt buổi tập.

Mưa lớn làm úng nước nhưng đội tuyển bắn cung vẫn tập luyện

Ánh Nguyệt đi ủng ra bắn cung

Cũng trong sáng nay, mưa lớn kéo dài khiến cho bên ngoài sân Mỹ Đình hoá thành biển nước. Hình ảnh được người qua đường đăng tải khiến dân tình xôn xao.

Phía ngoài sân Mỹ Đình thành biển nước

Dự báo trong ngày và đêm 26/8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa tại các khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố phổ biến 50-100 mm, có nơi vượt 150 mm; phía Tây và Nam phổ biến 40-70 mm, cục bộ trên 100 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại nhiều tuyến phố, khu dân cư, làm quá tải hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến giao thông.