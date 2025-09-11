Hotboy U23 Việt Nam đời thường: Visual cực điển trai, đã lấy vợ và làm bố năm 22 tuổi

Trận đấu cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2024 đã chứng kiến khoảnh khắc toả sáng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Tiền đạo sinh năm 2003 là người ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Yemen 1-0, chính thức giành vé tham dự VCK. Một pha lập công gọn gàng, "có mặt đúng lúc đúng chỗ" mà khán giả vốn quen thuộc ở Thanh Nhàn từ các giải trẻ.

Thanh Nhàn trưởng thành từ lò PVF – Hưng Yên này từng nhiều lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới U19, U21. Cho đến vòng loại U23 châu Á, bàn thắng vào lưới U23 Yemen càng khẳng định sự trưởng bản lĩnh trong lối chơi của cầu thủ này.

Thanh Nhàn số 22 ghi bàn cho U23 Việt Nam

Bên ngoài sân cỏ, Thanh Nhàn lại đang có cuộc sống khiến nhiều fan bất ngờ. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, tháng 10/2024, anh quyết định tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Nguyễn Thị Ngọc Lan (2004). Cả hai quen nhau từ thời còn rất trẻ, tình cảm gắn bó bền chặt. Đám cưới của chàng tiền đạo PVF – CAND nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người xuýt xoa trước bộ ảnh cưới trẻ trung, dễ thương của cặp đôi. Ngọc Lan – cô dâu 2k4, hiện đang kinh doanh online được nhận xét có nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng và kín tiếng trên mạng xã hội.

Thanh Nhàn cưới năm 2024

Niềm vui gia đình nối tiếp ngay đầu năm 2025. Tháng 3, Thanh Nhàn chính thức lên chức bố khi vợ hạ sinh con gái đầu lòng. Bé được bố mẹ đặt tên thân mật là Sunny. Do đang cùng U22 Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu, anh không thể có mặt ở giây phút vợ vượt cạn. Thế nhưng, trên trang cá nhân, cầu thủ trẻ không giấu nổi hạnh phúc khi viết: "Xin chào em Sunny của ba mẹ, chúc mừng vợ đã vượt cạn thành công, cảm ơn vợ nhiều." Dòng trạng thái giản dị nhưng ấm áp ấy đã nhận về hàng nghìn lượt chúc mừng từ đồng đội lẫn fan hâm mộ.

Ở tuổi 22, Thanh Nhàn vừa ghi dấu ấn quan trọng trong màu áo U23 Việt Nam, vừa bước vào hành trình mới của cuộc đời với vai trò làm chồng, làm cha. Nhiều người cùng trang lứa vẫn còn loay hoay tìm chỗ đứng, nhưng Thanh Nhàn đã có cho mình cả sự nghiệp đang lên lẫn gia đình nhỏ. Điều đó chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để anh tiếp tục nỗ lực, trưởng thành hơn cả trong bóng đá lẫn cuộc sống.

Visual cực điển trai của Thanh Nhàn

Từ một cầu thủ trẻ nổi bật ở các giải U19, U21, đến người hùng ghi bàn giúp U23 Việt Nam vào VCK châu Á, và giờ là ông bố trẻ. Hành trình của Nguyễn Thanh Nhàn khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa tò mò chờ đợi. Liệu trong tương lai gần, anh có thể trở thành một tiền đạo mũi nhọn của tuyển quốc gia? Bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia có nhiều khoảng cách và chưa thể kết luận. Nhưng ít nhất, ở tuổi 22, Thanh Nhàn đã có những dấu ấn đặc biệt cả trong và ngoài sân cỏ.