Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc mất ngủ vì một chàng trai!

Trong khi hàng loạt fangirl đang "mất ăn mất ngủ" vì visual lẫn phong độ trên sân của Đình Bắc thì mới đây, chính nam cầu thủ lại tự thú nhận một sự thật khiến dân mạng bật cười: người khiến anh thao thức lại là… Quân A.P.

Cụ thể, trên mạng xã hội, Đình Bắc bất ngờ đăng tải hình ảnh anh thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026, kèm theo một link nhạc. Hotboy U23 Việt Nam còn nhắc đến nam ca sĩ Quân A.P ở bình luận với nội dung cực đáng yêu: "Anh Quân A.P ơi em nghe bài này 800 lần rồi ạ", kèm theo loạt emoji cười tươi. Ngay lập tức, màn "thả thính ngược" này thu hút hàng nghìn lượt yêu thích vì quá dễ thương, đúng kiểu fanboy chính hiệu.

Không để fan chờ lâu, Quân A.P cũng nhanh chóng đáp lại với giọng điệu vừa thân thiện vừa chiều fan: "Idol của anh lại mê nhạc anh à. Thế Tết lại phải gặp nhau tí cho vui Bắc nhỉ". Một câu trả lời đủ khiến cộng đồng mạng được phen rần rần vì độ gần gũi, đúng chuẩn "idol quốc dân".

Đình Bắc đang thể hiện phong độ cao ở VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Cao trào chưa dừng lại ở đó. Đình Bắc tiếp tục tung thêm bình luận khiến ai đọc cũng phải bật cười: "Uầy anh Quân ơi, em mất ngủ trưa nay ạ. Ngày nào em cũng phải nghe bài này ạ. Hẹn gặp idol em nhé". Từ đây, sự thật cũng được "bật mí": bài hát khiến Đình Bắc mê mẩn đến mức nghe 800 lần chính là Lửa gần rơm của Quân A.P.

Khoảnh khắc tương tác qua lại cực mượt này nhanh chóng được fan truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nhiều người đùa rằng: fangirl thì mê Đình Bắc, còn Đình Bắc lại là fanboy của Quân A.P - một vòng tròn "mê nhau" không lối thoát. Có netizen còn hài hước bình luận: "Hoá ra hotboy U23 Việt Nam cũng có idol để theo đuổi như ai".

Nam ca sĩ Quân A.P khiến Đình Bắc "mất ngủ" (Ảnh: FBNV)

Không chỉ ghi điểm nhờ phong độ trên sân cỏ, Đình Bắc thời gian gần đây còn khiến dân mạng yêu mến hơn bởi tính cách thân thiện, gần gũi và loạt khoảnh khắc làm fanboy quá đỗi dễ thương. Từ một câu chuyện nghe nhạc tưởng chừng rất đời thường, nam cầu thủ lại vô tình tạo nên một màn tương tác khiến cả fan bóng đá lẫn fan Vpop đều thích thú.