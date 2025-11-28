Hot: Tuyển thủ ĐT Việt Nam cầu hôn MC Mù Tạt

Đêm 27/11, mạng xã hội náo loạn trước loạt khoảnh khắc cực đáng yêu do tiền vệ Phạm Đức Huy - tuyển thủ ĐT Việt Nam - chia sẻ. Anh đã chính thức cầu hôn MC Mù Tạt, đánh dấu một cái kết đẹp cho chuyện tình "chị em" đầy ngọt ngào và không kém phần hài hước. Cách kể chuyện về màn cầu hôn của anh chàng cũng khiến netizen cười ngất vì đậm chất Đức Huy, "mặn như nuối biển" khiến ai nấy đều bất ngờ.

Trong bài đăng vui nhộn, tiền vệ sinh năm 1995 viết: "Đang đùa đùa, ai ngờ gật đầu thật! Xin lỗi tất cả anh em! Từ nay team 2 thiếu vắng 1 nhân tố chủ lực. Chốt đơn!!!". Vẫn là phong cách không tấu hài không phải Đức Huy, nhưng lần này đi kèm là hình ảnh chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, đủ hiểu: mọi thứ hoàn toàn nghiêm túc.

Loạt ảnh được chia sẻ cho thấy màn cầu hôn diễn ra trong khung cảnh lãng mạn giữa trời Hàn Quốc, ở nơi check-in vô cùng nổi tiếng với các cặp đôi, xung quanh là hàng nghìn ổ khóa tình yêu - tượng trưng cho những lời hẹn thề đôi lứa. Đức Huy quỳ gối trao nhẫn, MC Mù Tạt bất ngờ, sau đó gật đầu trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Cô nàng diện áo khoác dài, quàng khăn đỏ nổi bật; chàng cầu thủ cũng phối outfit tone lạnh chỉn chu, tay ôm bó hoa hồng càng làm khoảnh khắc thêm "đốn tim".

Sau màn cầu hôn, cặp đôi khoe chiếc nhẫn mới lấp lánh, cùng nụ cười rạng rỡ khiến netizen chỉ có thể thốt lên: "Đúng là tình yêu không báo trước, nhưng lúc đến thì ngọt như phim!".

Dưới phần bình luận, đồng đội và bạn bè để lại vô số icon vỗ tay, reo hò, chúc mừng. Fan thì vui mừng không kém, bởi đây là cái kết quá đẹp sau thời gian dài cả hai đồng hành từ tình bạn, tình chị em đến tình yêu đôi lứa và luôn dành cho nhau sự ủng hộ âm thầm.

Chúc mừng cặp đôi! Một đám cưới trong tương lai gần có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.