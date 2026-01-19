Hot: Nam thần điền kinh Quách Công Lịch quỳ gối cầu hôn hotgirl bóng chuyền Nguyệt Anh gây sốt MXH

Quách Công Lịch cầu hôn Nguyệt Anh (Video: TTNV)

Cuối tuần qua, làng thể thao Việt Nam rộn ràng hơn khi loạt hình ảnh cầu hôn của hai VĐV Quách Công Lịch và Nguyệt Anh bất ngờ được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Không ồn ào hay phô trương, khoảnh khắc "nam thần" điền kinh quỳ gối trước hotgirl bóng chuyền vẫn đủ khiến người xem tan chảy vì sự chân thành và xúc động hiện rõ trên từng khung hình.

Trong không gian được trang trí ngập tràn hoa trắng tại đám cưới của một người thân trong gia đình, Quách Công Lịch xuất hiện lịch lãm trong bộ vest xanh, chậm rãi tiến đến trước Nguyệt Anh. Khoảnh khắc anh quỳ xuống, nâng niu chiếc nhẫn cầu hôn giữa ánh đèn dịu nhẹ đã trở thành điểm nhấn khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Nguyệt Anh diện váy trắng ren tinh tế, gương mặt rạng rỡ xen lẫn xúc động, khẽ cúi đầu nhận lời trong tiếng vỗ tay chúc mừng của những người chứng kiến.

Ở bức ảnh tiếp theo, cả hai ôm chặt nhau giữa không gian lễ cưới ngập tràn hoa, Nguyệt Anh giơ tay khoe chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh - chi tiết nhỏ nhưng đủ để khẳng định một cái kết viên mãn cho chuyện tình kín tiếng bấy lâu. Biểu cảm hạnh phúc, bình yên của cặp đôi khiến cư dân mạng đồng loạt để lại lời chúc mừng, không ít người gọi đây là "một trong những màn cầu hôn ngọt ngào nhất của làng thể thao Việt".

Quách Công Lịch quỳ gối cầu hôn Nguyệt Anh gây sốt MXH

Trước đó, Quách Công Lịch và Nguyệt Anh từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi đã gắn bó với nhau trong thời gian dài, âm thầm đồng hành và ủng hộ đối phương trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Chính sự lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy khiến màn cầu hôn lần này càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Quách Công Lịch vốn được biết đến là gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam với ngoại hình sáng, phong độ ổn định và đời tư sạch scandal. Trong khi đó, Nguyệt Anh là hotgirl bóng chuyền quen mặt với người hâm mộ nhờ vẻ ngoài xinh xắn cùng thành tích chuyên môn ấn tượng. Sự kết hợp giữa hai vận động viên tài năng được nhiều người ví von là "cặp đôi trai tài - gái sắc" đúng nghĩa.

Khoảnh khắc quỳ gối cầu hôn không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chuyện tình của Quách Công Lịch và Nguyệt Anh, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho cả hai. Giữa những áp lực và khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao, tình yêu giản dị nhưng bền chặt của cặp đôi khiến người xem tin rằng, phía sau ánh hào quang sân đấu vẫn luôn có những câu chuyện rất đời, rất đẹp.

