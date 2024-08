"Hot mom" Doãn Hải My tái hiện màn tạo dáng hồi thi Hoa hậu Việt Nam

Có thể nói trong làng bóng đá Việt hiện tại, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu - là nàng WAG nhận được nhiều sự chú ý nhất. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp tự nhiên nổi bật, bà xã Đoàn Văn Hậu còn biết cách duy trì độ hot của mình thông qua những màn bắt trend mạng xã hội với thần thái cực cuốn. Mới đây, khi thực hiện màn hát nhép trên nền nhạc nước ngoài, Doãn Hải My cũng tái hiện lại màn tạo dáng của cô nàng thời là thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam vào năm 2020.

Doãn Hải My với thả tóc sang một bên, hai tay chống eo tạo dáng rồi nở nụ cười uyển chuyển bước tới. Từ hình ảnh phản chiếu qua gương, có thể thấy rõ vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài, vòng 3 nổi bật của bà xã Đoàn Văn Hậu. Dù đã là mẹ bỉm một con, tiểu thư Hà thành vẫn khiến người hâm mộ say mê với nhan sắc thuộc top đầu làng túc cầu. Hơn nữa, vóc dáng của Doãn Hải My so với thời điểm cô đạt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 càng nuột nà hơn nhờ cơ thể đầy đặn sau sinh.

Doãn Hải My tái hiện màn tạo dáng thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận dưới video của Doãn Hải My, dành cho bà xã Đoàn Văn Hậu lời khen về phong độ nhan sắc:

- Bạn này hợp đẻ ghê, nhìn xinh hơn trước chắc tại có da có thịt nó đầy đặn hơn

- Như chưa hề có cuộc đẻ nào

- Xin vía đẻ xong đẹp như mẹ Hải My

- Có thật là một con rồi không? Mặt và dáng còn đẹp hơn trước nữa

- Xin vía đẻ xong đẹp như bạn, tay nhỏ, chân nhỏ, eo thon

- Văn Hậu mát tay thật

Bà xã Đoàn Văn Hậu tự tin khoe dáng sau sinh