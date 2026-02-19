Hot lại ảnh Văn Toàn bẽn lẽn bên 2 Á hậu, bảo sao vẫn độc thân, mong tết đừng ai hỏi bao giờ lấy vợ

Mới đây, một khoảnh khắc dễ thương của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bên 2 Á hậu bỗng viral trên MXH đi kèm với câu chuyện muôn thủa của hội độc thân ngày Tết. Không phải pha ghi bàn hay đường kiến tạo, mà biểu cảm… ngại ngùng thấy rõ của chàng tuyển thủ Việt Nam khi đứng giữa hai người đẹp mới gây sốt.

Trong bức ảnh, tiền đạo sinh năm 1996 diện áo polo trắng giản dị, nở nụ cười hiền lành và giơ tay tạo dáng chữ V. Hai bên anh là hai nàng Á hậu xinh xắn Châu Anh và Vân Nhi trong váy trắng thanh lịch, cùng tạo kiểu "thả tim" đáng yêu. Nhưng điều khiến dân tình chú ý nhất chính là ánh mắt và biểu cảm có phần bẽn lẽn của Văn Toàn khi được dàn mỹ nhân xin chụp ảnh cùng.

Nếu hai Á hậu tự tin, rạng rỡ bao nhiêu thì Văn Toàn lại trông hiền lành và có phần… lúng túng bấy nhiêu. Từ cách đứng hơi khép vai đến nụ cười "chuẩn con ngoan trò giỏi", tất cả tạo nên một khung hình vừa hài hước vừa đáng yêu.

Netizen nhanh chóng để lại loạt bình luận trêu chọc: "Anh Toàn ngại quá trời kìa!", "Đứng giữa hai Á hậu mà nhìn như học sinh được cô giáo khen", "Bảo sao anh phải dặn mọi người ăn Tết văn minh, đừng hỏi bao giờ cưới vợ!"...

Chuyện cưới xin - đề tài muôn thuở của Văn Toàn

Không ít lần Văn Toàn từng bị fan và các đồng đội "réo tên" chuyện lập gia đình mỗi dịp lễ Tết. Và anh cũng nhiều lần khéo léo nhắn nhủ mọi người đừng hỏi quá nhiều về chuyện cưới xin, thay vào đó hãy tận hưởng không khí đầu năm vui vẻ.

Khoảnh khắc ngại ngùng khi đứng cạnh hai người đẹp càng khiến dân tình thêm phần thích thú. Dù thi đấu máu lửa trên sân cỏ, ngoài đời Văn Toàn lại giữ hình ảnh hiền lành, có phần rụt rè - đúng chuẩn "good boy" được hội chị em yêu mến.

Có lẽ chính sự chân thành và mộc mạc ấy mới là điều khiến anh luôn giữ được thiện cảm đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Còn chuyện cưới vợ ư? Thôi thì để Văn Toàn tự quyết, Tết nhất đến nơi rồi - cứ ăn Tết văn minh như lời anh dặn là được!