Trong làng bóng đá Việt mấy năm nay, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My luôn giữ được độ hot, nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi đàng trai là hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam, còn đàng gái nổi lên từ cuộc thi sắc đẹp, từng lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hiện tại, cả hai đã kết hôn nhưng những hình ảnh của cặp đôi khi hẹn hò trước hôn nhân vẫn được dân mạng chia sẻ nhiều. Mới nhất là khoảnh khắc Văn Hậu và Hải My hẹn hò đi ăn ở Sài Gòn, có cả sự xuất hiện của mẹ Doãn Hải My cùng người quản lý của nàng WAG.

Trong ảnh, Doãn Hải My khoe visual tươi tắn, rạng rỡ, xinh đẹp, đôi chân dài đẹp đẽ cùng vóc dáng thon gọn. Bên cạnh Hải My là Văn Hậu với vẻ ngoài điển trai, phong cách dân thể thao khỏe khoắn. Còn bà Mai Đoàn - mẹ vợ của Đoàn Văn Hậu - cũng nhận về sự chú ý với thời trang thời thượng, gương mặt trẻ trung hơn hẳn so với độ tuổi U50. Dù vậy, qua camera thường, gương mặt của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn có phần khác những bức ảnh bà tự đăng.

Mẹ của Hải My cùng con gái và bạn trai (ở thời điểm đó) đi ăn

Thời điểm hiện tại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đang ở Singapore. Chuyến đi không phải để du lịch tận hưởng mà Văn Hậu sang đảo quốc sư tử để khám lại chấn thương. Đây là chuyến đi thứ ba của cầu thủ quê Thái Bình trong 4 tháng qua để điều trị chấn thương. Còn nàng WAG Doãn Hải My xuất hiện bên cạnh như người vợ đồng hành, cũng là người chăm sóc Văn Hậu trong thời gian chấn thương.