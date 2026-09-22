Hot girl cầu lông Thái Lan dương tính với doping tại ASIAD 2026

Tay vợt cầu lông nữ Thái Lan Pitchamon Opatniputh trở thành trường hợp dương tính với doping đầu tiên tại ASIAD 2026.

Tay vợt 19 tuổi Pitchamon Opatniputh có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm furosemide và đã bị đình chỉ tạm thời, theo Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA).

Pitchamon hiện đứng thứ 18 thế giới và được xem là ngôi sao đang lên tại quê nhà. Pitchamon dự kiến thi đấu cho đội tuyển cầu lông Thái Lan ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc vào thứ Ba trong nội dung đồng đội. Ngày thi đấu cầu lông đầu tiên của sự kiện thể thao lớn nhất châu Á đã diễn ra vào Chủ nhật tuần trước.

“Vận động viên này bị cấm thi đấu, tập luyện, huấn luyện hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào trong thời gian diễn ra ASIAD Aichi-Nagoya 2026”, ITA cho biết.

Pitchamon Opatniputh bị phát hiện dương tính với doping ở ASIAD 2026.

Cơ quan này lưu ý rằng Pitchamon có thể khiếu nại quyết định đình chỉ tạm thời lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). “V ận động viên cũng có quyền yêu cầu phân tích mẫu B”, ITA nói thêm.

Furosemide có thể được các vận động viên sử dụng để đào thải nước ra khỏi cơ thể nhằm giảm cân nhanh chóng. Mẫu xét nghiệm được ITA thu thập trong một đợt kiểm tra ngoài thời gian thi đấu vào ngày 17/9.

Pitchamon Opatniputh được coi là hot girl cầu lông Thái Lan nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Tay vợt này từng 2 lần giành HCV SEA Games (2021 và 2023) ở nội dung đồng đội nữ. Năm 2023, cô đã giành HCV ở nội dung đơn nữ giải World Junior Championships.

Việc Pitchamon bị phát hiện dương tính với doping gây xôn xao làng thể thao Thái Lan. Tờ Bangkok Post đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Cú sốc doping làm chấn động đoàn thể thao Thái Lan tại ASIAD”.

“Tay vợt cầu lông Pitchamon Opatniputh trở thành trường hợp doping đầu tiên được biết đến tại ASIAD lần thứ 20 ở Nhật Bản, sau khi ngôi sao đang lên 19 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính, gây chấn động chiến dịch thi đấu của đoàn Thái Lan tại Aichi-Nagoya”, tờ Bangkok Post thừa nhận.