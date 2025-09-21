Hot boy miền Tây Nguyễn Thanh Nhàn: Visual đỉnh nhất U23 Việt Nam, 22 tuổi đã lên chức bố

Trong dàn cầu thủ trẻ U23 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn (2003, quê Tây Ninh) đang là cái tên gây sốt. Không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ bằng tốc độ thần tốc, khả năng bứt phá mạnh mẽ, Thanh Nhàn còn khiến hội fan girl "xỉu up xỉu down" bởi ngoại hình điển trai, nụ cười hiền đúng chất trai miền Tây. Và bất ngờ hơn cả, chàng "hot boy U23" này đã lập gia đình và lên chức bố ở tuổi 22.

Visual điển trai của Thanh Nhàn

Sinh ra ở Tân Biên (Tây Ninh), tuổi thơ của Thanh Nhàn gắn liền với những buổi đá bóng trên cánh đồng quê. Dù gia đình không dư dả, anh vẫn nuôi dưỡng đam mê và năm 2019 được PVF tuyển chọn.

Chỉ sau vài năm, Thanh Nhàn nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất, trở thành "máy chạy" lợi hại của CLB PVF-CAND. Cao 1m73, body săn chắc, gương mặt sáng sân cùng nụ cười cực duyên – Thanh Nhàn luôn là tâm điểm mỗi lần ra sân. Không ít lần anh khiến khán giả "bùng nổ" trên mạng xã hội nhờ loạt khoảnh khắc bảnh bao chẳng khác gì hotboy.

Tháng 10/2024, Thanh Nhàn gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Nguyễn Thị Ngọc Lan (2004). Chuyện tình của cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc bởi sự gắn bó bền chặt từ thuở còn rất trẻ. Đầu năm 2025, vợ Thanh Nhàn hạ sinh con gái đầu lòng, bé Sunny.

Thanh Nhàn đã có vợ con

Không chỉ có gia đình nhỏ hạnh phúc, Thanh Nhàn còn ngày càng chứng minh năng lực ở cấp độ đội tuyển. Anh ghi bàn quan trọng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen, giành vé vào VCK U23 châu Á. Trước đó, anh cũng từng giành HCĐ SEA Games 32 cùng U23.

Ở tuổi 22, Thanh Nhàn vừa có sự nghiệp đang lên, vừa có tổ ấm riêng, lại sở hữu visual đỉnh cao. "Hot boy miền Tây" chắc chắn sẽ là một trong những gương mặt sáng giá, hứa hẹn bùng nổ trong màu áo U23 và ĐT Việt Nam trong tương lai gần.