Hồng Kim Bảo học Tiệt quyền đạo, hoàn thành nhiệm vụ dang dở của Lý Tiểu Long

Không tạo ra ảnh hưởng toàn cầu như Lý Tiểu Long (Bruce Lee), Hồng Kim Bảo (Sammo Hung) cũng là nhân vật lớn của giới võ thuật điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), nổi tiếng ở tầm châu Á. Lý Tiểu Long cũng chính là đàn anh được Hồng Kim Bảo kính trọng và học hỏi cả trong việc diễn xuất lẫn võ thuật.

Mối quan hệ giữa Lý Tiểu Long và Hồng Kim Bảo

Một trong những bước ngoặt lớn đầu tiên của Hồng Kim Bảo chính là trận đấu với Lý Tiểu Long trong cảnh mở đầu của "Enter the Dragon" (1973). “ Tôi không có nhiều thời gian làm việc cùng Lý Tiểu Long, nhưng nghệ thuật điện ảnh của anh ấy gây ấn tượng mạnh với tôi”, ngôi sao võ thuật được gọi là "Hồng gia" chia sẻ trong một phóng sự về Lý Tiểu Long.

Ông nói: “Tôi đau lòng khi Lý Tiểu Long ra đi quá sớm. Cái chết của Lý Tiểu Long gây chấn động không chỉ ở Hồng Kông mà trên toàn thế giới. Người hâm mộ và những người trong ngành, những ai ngưỡng mộ anh ấy, đều vô cùng suy sụp”, Hồng Kim Bảo.

Cảnh giao đấu của Lý Tiểu Long và Hồng Kim Bảo trong phim "Enter the Dragon" (1973)

Bộ phim đầu tay của Hồng Kim Bảo với vai trò đạo diễn (kiêm luôn diễn viên chính) là "The Iron-Fisted Monk" (1977). Đây là câu chuyện thời nhà Thanh pha trộn giữa kungfu và hài hước táo bạo. The "Iron-Fisted Monk" là một tác phẩm giải trí hấp dẫn, chủ yếu nhờ những cảnh chiến đấu mẫu mực. Các pha võ thuật được Hồng Kim Bảo dàn dựng chuẩn mực theo phong cách cổ điển – quay bằng các cú máy dài, ít di chuyển, để người xem thấy rõ từng động tác.

Thành công của bộ phim khiến nhà sản xuất phim Raymond Chow (Trâu Văn Hoài) tin tưởng giao cho Hồng Kim Bảo một nhiệm vụ lớn hơn. Đó là hoàn tất bộ phim "Game of Death" - tác phẩm mà Lý Tiểu Long để dang dở sau khi qua đời năm 1973. Hồng Kim Bảo kể rằng ông từng được Lý Tiểu Long mời đóng một vai trong "Game of Death", nhưng do lịch quay liên tục bị hoãn, ông không thể tham gia.

Hồng Kim Bảo rất kính trọng Lý Tiểu Long

Khi được hãng phim mời tiếp quản bộ phim từ đạo diễn Robert Clouse – người có phong cách dàn dựng hành động khiến Hồng Kim Bảo không hài lòng. Ông phải làm việc dưới một lịch trình cực kỳ gấp rút. Suốt 15 ngày liên tiếp, Hồng Kim Bảo gần như không ngủ, vừa quay vừa dựng phim – một kỷ niệm mà ông thường kể lại cho người hâm mộ.

Hồng Kim Bảo học tuyệt kỹ của Lý Tiểu Long

Bộ phim tiếp theo do Hồng Kim Bảo đạo diễn là "Enter the Fat Dragon" (1978), trong đó ông đóng vai một người hâm mộ cuồng nhiệt của Lý Tiểu Long, chiến đấu bằng phong cách Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo) của thần tượng.

Tác phẩm này không phải là phim nhại, mà là sự kết hợp giữa hài hước và võ thuật đỉnh cao, đồng thời là lời tri ân chân thành tới Lý Tiểu Long – người có ảnh hưởng sâu sắc tới sự nghiệp của Hồng Kim Bảo.

“Lý Tiểu Long luôn thực tế và đưa những ý tưởng của mình vào đời sống thật”, Hồng Kim Bảo chia. Ông cũng nói bản thân đã nghiên cứu rất kỹ phong cách của Lý Tiểu Long.

Hồng Kim Bảo tái hiện hình ảnh của Lý Tiểu Long trong phim "Phì Long quá giang"

“Phim của Lý Tiểu Long ảnh hưởng mạnh đến chúng tôi vì tính chân thật. Đó là những trận đánh thật, kết hợp với các kỹ thuật võ thuật mà chúng tôi từng học. Vì thế, khi làm phim, chúng tôi luôn cố gắng tái hiện cảm giác hiện thực đó”, H ồng Kim Bảo nói thêm.

Tên tiếng Anh "Enter the Fat Dragon" gợi nhắc đến trận đấu ngắn của Hồng Kim Bảo với Lý Tiểu Long trong cảnh mở đầu "Enter the Dragon" (1973). Tựa tiếng Trung của phim có nghĩa là “Phì Long quá giang” (Fat Dragon Crosses the River).

Trong phim, Hồng Kim Bảo thể hiện phong cách võ thuật chân thực, mô phỏng các động tác của Lý Tiểu Long nhưng không hóa trang giống ông hay bắt chước kiểu tóc. Dù vậy, ông vẫn sử dụng những cử chỉ đặc trưng như động tác “thách đấu” và vài biểu cảm kinh điển của Lý Tiểu Long.

Bộ phim Phì Long quá giang của Hồng Kim Bảo gây ấn tượng mạnh

Trang HK01 cũng khen ngợi Hồng Kim Bảo đã sử dụng những kỹ thuật của Lý Tiểu Long trong phim: “Việc Hồng Kim Bảo bắt chước Lý Tiểu Long không chỉ dừng ở lau mũi hay hét, mà các động tác võ thuật lưu loát của anh thực sự có bóng dáng Lý Tiểu Long”.

“Ví dụ trong phim Hồng Kim Bảo nhiều lần sử dụng đòn “Tiệt Thích”, “Tảo Thích”, “Phiên bối quyền” của Tiệt Quyền Đạo. Hồng Kim Bảo cũng thể hiện một số quyền pháp hình tượng trong phim như long, xà, hổ… Đáng chú ý nhất là đoạn quyết chiến cuối phim giữa Hồng Kim Bảo và Lương Gia Nhân. Đoạn này Hồng Kim Bảo dùng vòng mây đối đầu cây gậy dài của Lương Gia Nhân, tư thế hoàn toàn phô bày công phu kinh kịch của anh. Chính nhờ những động tác linh hoạt của Hồng Kim Bảo mà định kiến về người béo của công chúng bị phá vỡ, dùng sự thật chứng minh câu nói trong phim “Đại Nội Mật Thám 009” của Châu Tinh Trì: “Đại hiệp không nhất định phải đẹp trai oai phong, đó chỉ là suy nghĩ của người thường mà thôi!”, tờ HK01 nhấn mạnh.

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời năm 1973, làng điện ảnh xuất hiện hàng loạt tác phẩm được gọi là “tri ân”. Các nhà phát hành tìm kiếm diễn viên hành động có ngoại hình giống Lý Tiểu Long, quay một loạt phim mang đậm phong cách Lý Tiểu Long, ví dụ như "Tân Tử Vong Du Hí" (1975) của hãng Thiệu Thị, hay "Tân Tinh Võ Môn" (1976) do Thành Long đóng chính… Tuy nhiên bộ phim “Phì Long quá giang” của Hồng Kim Bảo vẫn được đánh giá cao nhất.