Hồng Duy khoe đi biển cùng "thiên thần", Duy Mạnh lập tức vào giục cưới

Cũng như các tuyển thủ Việt Nam khác, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi bên những người thân yêu. Ngay sau khi tuyển Việt Nam "xả trại" vào hôm 4/1, anh đã trở về quê nhà Bình Phước thăm bố mẹ. Hồng Duy mới đây cũng khoe ảnh đi biển cùng bạn gái.

Trong khung cảnh thơ mộng của biển Phú Yên, Hồng Duy viết lời dẫn hạnh phúc: "Enjoy this moment. Thank my Angel" (Tạm dịch: Tận hưởng khoảnh khắc này, cảm ơn thiên thần của anh). Hồng Duy đặt biểu tượng cô gái bên cạnh chiếc máy ảnh để nhấn mạnh "phó nháy" cho mình trong chuyến đi chơi biển hôm nay là một người con gái.

Dân tình liền đoán ra Duy Pinky đang ở cùng người yêu. Hồng Duy công khai chuyện hẹn hò thời gian gần đây, tuy nhiên danh tính bạn gái anh vẫn chưa được tiết lộ.

Hồng Duy đi chơi biển cùng bạn gái (Ảnh: FBNV)

Người bạn thân Đỗ Duy Mạnh sau đó vào giục giã: "Thế thì cưới thiên thần đi cậu. Ú bê tráp hay phù rể cho". Bình luận khiến dân mạng bật cười. Duy Mạnh đã lập gia đình nên cũng ngóng ngày các anh em của mình trở thành chồng người ta.

Anh chàng năm lần bảy lượt nhắc cậu em Đình Trọng kết hôn với bạn gái 6 năm Trang Heo. Giờ đến Hồng Duy cũng được giục cưới. Trong khi đó, người em Hà Đức Chinh thì nhắn nhủ Hồng Duy hãy "bắt cá về cho mẹ đi" nhưng chỉ nên "bắt một tay thôi" nhé.

Ngày tuyển tạm nghỉ, hội ông bố bỉm sữa liên tục khoe ảnh với các con, còn hội cầu thủ có bạn gái cũng tranh thủ hẹn hò, yêu đương. Phận FA như Văn Toàn lại chấp nhận bị anh em "cà khịa". Rõ ràng là thể hình của Văn Toàn đã thay đổi khá nhiều so với mấy năm trước nhưng đến nay, Đức Huy vẫn đem tấm hình Văn Toàn gầy trơ xương ra để trêu chọc cậu em. Ngày 13/1, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Australia và ĐT Trung Quốc.

Văn Toàn dù đã thay đổi ngoại hình vẫn bị Đức Huy trêu bằng tấm hình từ xa xưa (Ảnh: FBNV)

