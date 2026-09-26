Hồn nhiên cậu bé 11 tuổi người Nhật giành HCV tại ASIAD 20

“Thần đồng” eSports 11 tuổi người Nhật Bản Yuki Kurihara đã xuất sắc vô địch ASIAD 20 sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ lớn tuổi hơn mình gấp 3 lần.

Yuki Kurihara giành huy chương vàng tại ASIAD 20 ở tuổi 11. Ảnh: X/Yuki Kurihara

Cậu học sinh tiểu học Yuki Kurihara đã giành chiến thắng áp đảo 10-2 trong trận chung kết ASIAD 20 nội dung Puyo Puyo Champions - một trò chơi giải đố, trong đó người chơi cố gắng xóa sạch các khối màu trên màn hình bằng cách xếp chúng thẳng hàng và làm chúng nổ tung.

Yuki Kurihara là vận động viên trẻ nhất của nước chủ nhà Nhật Bản trong lịch sử ASIAD, và là người trẻ nhất tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á này.

Hiện không có dữ liệu công khai nào thống kê về những vận động viên trẻ tuổi nhất từng giành huy chương trong lịch sử ASIAD, một giải đấu bắt đầu được tổ chức từ năm 1951. Ghi nhận gần đây kỷ lục vận động viên trẻ nhất từng giành huy chương ASIAD thuộc về một vận động viên trượt ván 12 tuổi người Indonesia, từng giành huy chương đồng tại kỳ đại hội Jakarta 2018. Giờ đây, Kurihara thậm chí giành HCV khi mới 11 tuổi, vẫn đang học lớp 5.

Luôn giữ vẻ điềm tĩnh, Kurihara đã tiến thẳng vào trận tranh huy chương vàng nhờ những màn trình diễn đầy ấn tượng. Cậu đã đánh bại đối thủ kỳ cựu 28 tuổi Tanarak Wongkitkun của Thái Lan với tỷ số 10-1 tại bán kết, qua đó chắc chắn giành được ít nhất tấm HCB.

Trong trận chung kết, cậu đánh bại Kang Dongshin (24 tuổi, người Hàn Quốc), dù đã bị dẫn trước 1-0 từ sớm.

Kurihara chia sẻ sau chiến thắng: “Cháu thực sự rất vui. Huy chương vàng trông thật đẹp, sáng bóng và còn nặng nữa”.

Kurihara bắt đầu chơi Puyo Puyo từ năm lớp 1 và nhanh chóng tham gia cũng như giành chiến thắng tại các giải đấu. Cậu đã được cấp giấy phép thi đấu chuyên nghiệp vào tháng 4 năm nay, và thường xuyên đánh bại các đối thủ là người trưởng thành.

Cậu bé cũng cho biết mình rất thích con búp bê linh vật nhỏ được trao tặng sau chiến thắng: “Con thú nhồi bông này cực kỳ dễ thương, và thật tuyệt khi nó cũng có màu vàng kim”.

ASIAD 20 đang chứng kiến rất nhiều sự tỏa sáng của các tài năng trẻ. Yu Zidi (13 tuổi, Trung Quốc) đã giành được 3 HCV môn bơi lội, hay Kamus Wong, 12 tuổi, đại diện cho Hồng Kông tranh tài ở bộ môn trượt ván... Ở độ tuổi được coi là “lão làng” so với nhóm trên, kình ngư 17 tuổi người Nhật Bản Shin Ohashi thậm chí thiết lập kỷ lục thế giới ở nội dung bơi ếch 200 mét.