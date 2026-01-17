Hơn cả một chiến thắng, là niềm tin, hy vọng vào ngôi vô địch cho U23 Việt Nam!

Chiến thắng 3-2 sau 120 phút trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 không chỉ là tấm vé vào bán kết cho U23 Việt Nam, mà còn là một dư âm mạnh mẽ về bản lĩnh, niềm tin và cách đội bóng trẻ của chúng ta đối diện thử thách lớn. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lẫn bề dày thành tích ở sân chơi châu lục, U23 Việt Nam đã không chọn cách chơi co cụm hay thăm dò kéo dài. Ngược lại, các học trò của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc với tinh thần chủ động rõ rệt, sẵn sàng tranh chấp, sẵn sàng cầm bóng và đẩy đối phương vào thế phải lùi thấp phòng ngự trong những phút đầu tiên. Đó là một tuyên bố mạnh mẽ về tâm thế thi đấu: Việt Nam không đến để chịu trận, mà đến để chơi sòng phẳng.

Sự chủ động ấy được duy trì xuyên suốt trận đấu, kể cả khi cục diện trên sân liên tục biến động. U23 UAE cho thấy vì sao họ được xem là đội bóng mạnh, với những pha lên bóng tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự sắc bén trong các tình huống quyết định. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng đáp trả bằng lối chơi mạch lạc, giàu ý tưởng, với những pha phối hợp nhanh ở trung lộ lẫn hai biên. Trận đấu nhanh chóng trở thành màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc, nơi hai đội thay nhau ghi bàn và không bên nào chịu buông xuôi. Điều đáng nói là trong phần lớn thời gian, U23 Việt Nam không hề lép vế, thậm chí có những giai đoạn chơi ngang cơ, kiểm soát tốt nhịp độ và tạo ra áp lực đáng kể về phía khung thành đối phương.

U23 Việt Nam kết thúc hiệp một với tỷ số hòa 1-1, chúng ta là bên mở tỷ số trước ở phút 39 nhờ công Lê Phát, người kiến tạo là Đình Bắc.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là sự xuất hiện của Đình Bắc. Vào sân từ phút 34 để thay cho Viktor Lê, tiền đạo này ngay lập tức mang đến làn gió mới cho hàng công U23 Việt Nam. Không cần quá nhiều thời gian để hòa nhập, Đình Bắc chơi xông xáo, di chuyển thông minh và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự UAE. Anh không chỉ góp mặt trong các tình huống tấn công nguy hiểm mà còn trực tiếp để lại dấu ấn đậm nét với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng quan trọng. Sự sắc bén, tự tin và hiệu quả của Đình Bắc trở thành biểu tượng cho tinh thần thi đấu không biết sợ của U23 Việt Nam trong trận cầu này.

Ở chiều ngược lại, hai bàn thua mà U23 Việt Nam phải nhận không đến từ những sai lầm mang tính hệ thống hay sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự. Đó là những khoảnh khắc mà U23 UAE thể hiện đẳng cấp và chất lượng cá nhân vượt trội, với các pha xử lý rất nhanh, rất gọn và dứt điểm ở mức khó cản phá. Hàng thủ Việt Nam đã làm việc với cường độ cao, chịu sức ép lớn trong nhiều thời điểm, nhưng vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian và không hề đánh mất sự tổ chức. Việc bị thủng lưới trong thế trận như vậy là điều có thể chấp nhận được, nhất là khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Đình Bắc vào sân ở phút 34 và chơi quá đỗi ấn tượng với 1 kiến tạo, 1 bàn thắng ở phút 62 từ pha đánh đầu ngược siêu phẩm.

Về mặt lối chơi, trận đấu là bức tranh tương phản thú vị giữa hai đội. U23 UAE thiên về sức mạnh, tận dụng các tình huống chuyển trạng thái nhanh và khả năng không chiến, trong khi U23 Việt Nam ưu tiên kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và khai thác khoảng trống bằng những pha di chuyển thông minh. Các bàn thắng của hai đội đều mang dấu ấn rõ nét của phong cách ấy. Việt Nam ghi bàn từ những pha tổ chức tấn công mạch lạc, xử lý gọn gàng trong phạm vi hẹp, còn UAE đáp trả bằng những tình huống dứt điểm sắc lẹm sau các pha lên bóng tốc độ cao.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối của hiệp hai, U23 Việt Nam mới là đội chiếm thế chủ động rõ rệt. Các cầu thủ áo đỏ dồn lên tấn công, gia tăng sức ép và liên tục đặt khung thành UAE trong tình trạng báo động. Cơ hội đến không ít, có những pha bóng mà bàn thắng tưởng như đã ở rất gần, nhưng tất cả đều bị từ chối. Phần vì sự xuất sắc của thủ môn đối phương với những pha cứu thua phản xạ nhanh, phần vì sự thiếu chính xác trong khoảnh khắc quyết định, U23 Việt Nam không thể ghi được bàn thắng thứ ba để kết liễu trận đấu trong 90 phút chính thức. Dẫu vậy, cách đội bóng chơi bóng trong quãng thời gian này vẫn cho thấy nền tảng thể lực tốt và tinh thần không hề suy giảm.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng trong 120 phút, chính U23 Việt Nam mới là đội chơi cửa trên trước UAE và chiến thắng.

Bước sang hiệp phụ, kịch bản không thay đổi nhiều, thậm chí còn nghiêng hẳn về phía U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik chủ động chơi tấn công, cầm bóng nhiều hơn và áp đặt thế trận, trong khi U23 UAE lựa chọn phương án phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công. Chính trong bối cảnh ấy, bàn thắng quyết định đã đến theo cách khiến người hâm mộ không thể quên. Từ một tình huống tổ chức tấn công ở sát vòng cấm đối phương, các cầu thủ U23 Việt Nam xử lý bóng rất bình tĩnh, không vội vàng, chuyền và di chuyển nhịp nhàng để kéo giãn hàng thủ UAE. Pha bóng được kết thúc bằng cú dứt điểm gọn gàng của Minh Phúc, mang về bàn thắng thứ ba đầy xứng đáng. Đó là khoảnh khắc kết tinh của sự tự tin, bản lĩnh và chất lượng trong lối chơi.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng 3-2 thuộc về U23 Việt Nam, đội bóng giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026 sau 120 phút thi đấu căng thẳng và giàu cảm xúc. U23 UAE phải nói lời chia tay giải đấu, nhưng họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Cả hai đội đều đã cống hiến một trận đấu ấn tượng, chơi với tinh thần quyết tâm cao và cho thấy chất lượng chuyên môn xứng đáng với vòng tứ kết.

Với U23 Việt Nam, phần thưởng không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà còn là niềm tin lớn lao vào chặng đường phía trước. Ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chờ đợi đối thủ bước ra từ cặp tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Ở nhánh đấu còn lại, U23 Nhật Bản đã vượt qua Jordan 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút và sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Australia và Hàn Quốc. Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất nhiều thử thách, nhưng với những gì đã thể hiện trước U23 UAE, U23 Việt Nam có quyền mơ mộng, mơ về một hành trình tiếp tục được viết nên bằng bản lĩnh, niềm tin và thứ bóng đá đầy cảm xúc.