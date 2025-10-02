Hojlund ghi bàn bằng tất cả các tiền đạo MU cộng lại

Rời MU đến Napoli, Hojlund nhanh chóng được trao suất đá chính. Tiền đạo người Đan Mạch thích nghi tốt và có những đóng góp cho đội bóng mới. Sau 5 trận đấu, Hojlund đã ghi được 3 bàn trong màu áo Napoli. Đây là con số bằng với cả hàng tiền đạo MU tính từ đầu mùa giải 2025/26.

Hojlund đang dần lấy lại phong độ làm bàn trong màu áo Napoli

Tại sân Old Trafford, tiền đạo đang có nhiều bàn nhất là Mbeumo – 2 bàn. Bản hợp đồng đắt giá Benjamin Sesko mới chỉ 1 lần lập công. 2 tiền đạo còn lại là Matheus Cunha và Zirkzee đều chưa lần nào làm tung mành lưới đối phương.

Giới chuyên môn nhận định khi mà MU vẫn chưa giải quyết được vấn đề ở hàng tiền vệ cùng lối chơi, việc thay đổi tiền đạo liên tục sẽ không mang tới hiệu quả đáng kể.

Mbeumo đã có 2 bàn thắng cho MU

Hojlund gia nhập MU năm 2023 với giá 73,5 triệu euro và ghi được 26 bàn sau 95 lần ra sân. Anh chuyển sang Napoli vào mùa Hè 2025 theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản lựa chọn mua đứt trị giá 44 triệu euro.