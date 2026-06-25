Hội thảo phân tích môi trường bóng đá nghiệp dư: Định hướng phát triển sân chơi cho những người yêu bóng đá tại Việt Nam

Sáng 25/6, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VFF phối hợp cùng FIFA tổ chức Hội thảo phân tích môi trường bóng đá nghiệp dư nhằm đánh giá thực trạng và định hướng phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng Thư ký VFF; ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật VFF; ông Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép VFF; ông Đặng Văn Sáu – chuyên viên chính Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Phương – Ủy viên Ban Bóng đá phong trào VFF; cùng đại diện các phòng, ban chức năng của VFF, các liên đoàn thành viên và các trung tâm bóng đá cộng đồng khu vực miền Bắc. Hai giảng viên FIFA tham gia hội thảo là chuyên gia Aris Caslib và chuyên gia Chokey Nima.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định bóng đá phong trào đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái bóng đá quốc gia. Theo Tổng Thư ký VFF, các đội tuyển quốc gia được xây dựng từ nguồn lực xuất phát ở các trung tâm bóng đá cộng đồng và các sân chơi phong trào. Vì vậy, việc phát triển bóng đá phong trào có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các liên đoàn thành viên, các trung tâm bóng đá cộng đồng trong việc duy trì và phát triển phong trào bóng đá cơ sở.

Đại diện FIFA, chuyên gia Aris Caslib cho biết FIFA đang phối hợp cùng VFF triển khai nghiên cứu chuyên sâu về bóng đá nghiệp dư tại các liên đoàn thành viên. Những dữ liệu thu thập được sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của bóng đá Việt Nam.

Trong phần trình bày của mình, chuyên gia Chokey Nima giới thiệu hệ thống báo cáo nghiên cứu của FIFA gồm báo cáo toàn cầu và báo cáo chuyên biệt dành cho từng liên đoàn thành viên. Theo thống kê của FIFA, bóng đá phong trào hiện chiếm 99% tổng số hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, trong khi bóng đá chuyên nghiệp chỉ chiếm dưới 1%. Kết quả này được xây dựng từ quá trình khảo sát tại 185 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, với gần 3.000 bảng khảo sát, hơn 800 cuộc phỏng vấn cùng hàng nghìn biểu mẫu dữ liệu được thu thập và phân tích.

Các chuyên gia FIFA nhấn mạnh rằng để phát triển bóng đá phong trào hiệu quả cần tập trung vào bốn yếu tố cốt lõi gồm đối tượng tham gia, các hoạt động tổ chức, lực lượng thực hiện và phương thức phát triển phù hợp. Mô hình “vũ trụ bóng đá nghiệp dư” của FIFA cho thấy hiện có khoảng 28 triệu cầu thủ được đăng ký chính thức trên toàn thế giới, trong khi số người tham gia bóng đá theo hình thức phong trào lên tới khoảng 300 triệu người. Bên cạnh đó, mật độ trung bình đạt 59 sân bóng trên mỗi một triệu dân.

Tại hội thảo, chuyên gia Aris Caslib cũng trình bày những đánh giá ban đầu về thực trạng bóng đá phong trào tại Việt Nam. Theo đó, bóng đá phong trào vẫn còn phát triển theo hướng phân tán, thiếu sự liên kết đồng bộ giữa các giải đấu, trường học và các tổ chức liên quan. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ bỏ sót các tài năng trẻ trong quá trình phát hiện và đào tạo. Bên cạnh đó, số lượng huấn luyện viên có chứng chỉ chuyên môn hiện vẫn còn hạn chế và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trên thế giới.

Từ những kết quả phân tích, FIFA khuyến nghị VFF tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, tăng cường kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái bóng đá phong trào, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo dài hạn cho đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ quản lý. Ngoài ra, việc phát triển bóng đá học đường, thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong các hoạt động bóng đá cộng đồng cũng được xác định là những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới.

Thông qua hội thảo, FIFA kỳ vọng VFF cùng các địa phương sẽ có thêm cơ sở để xây dựng các định hướng phát triển bóng đá nghiệp dư phù hợp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai, đồng thời khẳng định sẽ sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ LĐBĐVN trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chiến lược phát triển Bóng đá phong trào nghiệp dư, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Bóng đá Việt Nam trong những năm tới.