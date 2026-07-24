Hội phụ huynh ở tuyển Argentina rủ nhau lên tiếng, minh oan cho Messi, làm rõ nghi vấn đội bị "ép phải thua" chung kết World Cup

Một câu nói của Lionel Messi trong phòng thay đồ trước trận chung kết World Cup 2026 đã làm bùng nổ hàng loạt thuyết âm mưu. Trước làn sóng đồn đoán, cha của Rodrigo De Paul cùng gia đình Alexis Mac Allister đồng loạt lên tiếng.

Chỉ vài ngày sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, tuyển Argentina tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi một đoạn video trong phòng thay đồ bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn ghi hình, Lionel Messi đã nói với các đồng đội: "Hãy quên hết mọi thứ đi" trước khi toàn đội bước ra sân. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng nhanh chóng bị nhiều tài khoản trên mạng diễn giải theo hướng tiêu cực, thậm chí xuất hiện những thuyết âm mưu cho rằng Argentina đã chịu áp lực từ bên ngoài hoặc "không được phép vô địch".

Làn sóng suy đoán lan rộng đến mức người thân của các tuyển thủ buộc phải lên tiếng bác bỏ. Trong cuộc phỏng vấn với đài Radio con Vos, Roberto De Paul - cha của tiền vệ Rodrigo De Paul - khẳng định toàn bộ những thông tin đang lan truyền chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. "Tôi không tin vào những điều đó. Phần lớn đều là những câu chuyện bịa đặt".

Ông cho rằng thật vô lý nếu tin rằng một tập thể đã dành nhiều năm cống hiến để theo đuổi giấc mơ World Cup lại chấp nhận buông xuôi chỉ vì một mệnh lệnh nào đó. "Không ai chuẩn bị suốt nhiều năm để rồi có người xuất hiện và bảo rằng các anh phải thua". Cha của De Paul cũng chỉ ra thực trạng đáng buồn trên mạng xã hội hiện nay, khi nhiều phát ngôn bị cắt ghép khỏi ngữ cảnh nhằm tạo ra những cuộc tranh cãi không có thật.

Messi và De Paul (Ảnh: Getty)

Không chỉ gia đình De Paul, Carlos Mac Allister - cha của tiền vệ Alexis Mac Allister - cũng lên tiếng bảo vệ tuyển Argentina. Chia sẻ trên Radio La Red, cựu tuyển thủ Argentina cho biết ông từng hỏi thẳng con trai liệu trong phòng thay đồ có xảy ra bất kỳ vấn đề nội bộ nào trước trận chung kết hay không.

Câu trả lời của Alexis đã xóa tan mọi nghi ngờ. Theo tiền vệ đang khoác áo Liverpool, phát biểu của Messi hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sức ép hay sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Đội trưởng Argentina chỉ muốn toàn đội gạt bỏ mọi áp lực để tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Thông điệp của Messi là hãy bình tĩnh kiểm soát bóng, phối hợp theo nhóm nhỏ, triển khai thế trận như cách Argentina vẫn làm thay vì để áp lực của một trận chung kết ảnh hưởng đến lối chơi.

Nói cách khác, câu nói "Hãy quên hết mọi thứ đi" chỉ đơn giản là lời động viên về mặt chiến thuật và tâm lý, chứ không hề mang hàm ý bí ẩn như những gì mạng xã hội suy diễn. Những tin đồn cũng khiến HLV Lionel Scaloni không khỏi bất ngờ.

Trong cuộc phỏng vấn khi trở về quê nhà, khi được hỏi về các thuyết âm mưu đang lan truyền, chiến lược gia người Argentina tỏ ra ngỡ ngàng. "Tôi không biết. Tôi không xem mạng xã hội nên không hiểu các bạn đang nói gì". Khi các phóng viên tiếp tục chất vấn, Scaloni chỉ biết lắc đầu: "Tôi không thể tin nổi các bạn lại hỏi tôi điều đó".

Ảnh: getty

Ở một diễn biến khác, Roberto De Paul cũng chia sẻ về tâm trạng của con trai sau thất bại ở trận chung kết. Ông tiết lộ mình chủ động để Rodrigo có không gian riêng thay vì gọi điện hay nhắn tin ngay sau trận đấu, bởi hiểu rằng tiền vệ này cần thời gian để vượt qua nỗi thất vọng.

Bản thân Rodrigo De Paul sau đó cũng phá vỡ im lặng bằng một bài đăng trên Instagram. Tiền vệ người Argentina thẳng thắn chỉ trích những người lan truyền các thuyết âm mưu sau thất bại của đội nhà. "Tôi thấy có rất nhiều người chỉ chờ đợi khoảnh khắc chúng tôi gục ngã để lan truyền những thuyết âm mưu vô căn cứ suốt cả World Cup nhằm xoa dịu nỗi thất vọng của chính họ".

Khép lại thông điệp, De Paul thừa nhận việc không thể mang cúp vàng trở về Argentina là nỗi đau rất lớn, nhưng anh khẳng định chưa bao giờ hối hận hay bớt tự hào khi được khoác lên mình màu áo Albiceleste.