Hội nghị Thường niên IBF lần đầu tiên tại Đông Nam Á sẽ được tổ chức ở Việt Nam trong năm 2026

Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được lựa chọn làm điểm đến cho hội nghị quyền Anh chuyên nghiệp quan trọng nhất của tổ chức này.

Hội nghị Thường niên IBF là nhịp cầu kết nối các nhà vô địch thế giới, giới quản lý, các nhà tổ chức và quan chức boxing tầm cỡ toàn cầu. Đây là sự kiện trọng đại để cùng thảo luận về luật lệ, thứ hạng và định hướng tương lai cho nền quyền Anh chuyên nghiệp.

Việc The Grand Ho Tram được tin tưởng lựa chọn làm nơi đăng cai không chỉ khẳng định vị thế của một khu nghỉ dưỡng với cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, mà còn minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Việt Nam – điểm đến lý tưởng cho các sự kiện thể thao và thương mại đẳng cấp thế giới.

Ông Walt Power, CEO của The Grand Ho Tram bày tỏ niềm vinh dự: "Việc trở thành sự lựa chọn của IBF là lời khẳng định mạnh mẽ cho tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tự hào khi thấy Việt Nam đang vươn mình trở thành điểm đến hàng đầu — không chỉ về du lịch, mà còn là nơi đăng cai các sự kiện thể thao chuyên nghiệp đỉnh cao. The Grand Ho Tram cam kết mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho toàn thể thành viên IBF cũng như các nhà điều hành cấp cao trên toàn cầu."

Ông Walt Power, CEO của The Grand Ho Tram

Sự kiện này cũng thể hiện định hướng gia tăng kết nối của IBF với các thị trường mới nổi, đặc biệt là tại Đông Nam Á, nơi quyền Anh chuyên nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Daryl Peoples - Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế (IBF) nhấn mạnh: "Chúng tôi ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của quyền Anh chuyên nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Việc tổ chức Hội nghị tại một địa điểm mang tầm vóc quốc tế như The Grand Ho Tram sẽ góp phần truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa IBF và khu vực."

Bên cạnh ý nghĩa về mặt thể thao, Hội nghị còn được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị cộng hưởng về văn hóa và kinh tế cho Việt Nam.

Ông Lim Song, Đại diện Ban Tổ chức, người đóng vai trò then chốt trong việc đưa sự kiện đến Việt Nam, chia sẻ thêm: "Hội nghị IBF không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cầu nối về mặt văn hóa và kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng sự kiện này để thúc đẩy ngành thể thao và du lịch Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một điểm nhấn trên bản đồ quyền Anh thế giới."

Hội nghị thường niên IBF lần thứ 41 dự kiến sẽ thu hút hàng trăm đại biểu quốc tế, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế và thúc đẩy ngành du lịch - sự kiện của quốc gia trong năm 2026.