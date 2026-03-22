Hồi hộp hơn cả chung kết Olympic: "Vua nhảy sào" Mondo Duplantis cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương "khủng"

Khác với sự tự tin tuyệt đối mỗi khi đối mặt với mức xà kỷ lục, VĐV nhảy sào Mondo Duplantis thừa nhận anh đã trải qua những giây phút "căng thẳng hơn cả thi đấu" để tạo nên bất ngờ cho bạn gái.

Để giữ bí mật đến phút chót, Mondo đã đánh lừa Desiré rằng cả hai chỉ tham gia một buổi chụp hình thời trang bình thường. Trong lúc nàng mẫu 23 tuổi đang mải mê tạo dáng, nhà vô địch Olympic bất ngờ quỳ gối, rút ra chiếc nhẫn kim cương cắt hình oval trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ ekip và nhân vật chính. Về phía Desiré Inglander, cô cho biết mình hoàn toàn bị "đánh úp". Là một người vốn kỹ tính và thích kiểm soát mọi kế hoạch, Desiré không thể tin rằng Mondo có thể âm thầm chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo đến vậy.

VĐV nhảy sào nổi tiếng thế giới Mondo Duplantis cầu hôn bạn gái (Ảnh: Getty)

Armand Duplantis đã kết hôn với người mẫu Desiree Inglander (Ảnh: Alamy)

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 sau lần gặp gỡ tại một bữa tiệc truyền thống của Thụy Điển. Suốt 4 năm qua, Desiré luôn là hậu phương vững chắc, có mặt trong mọi dấu mốc chói lọi của Mondo từ những lần phá kỷ lục thế giới tại Diamond League cho đến những tấm HCV danh giá.

Hiện tại, đôi "trai tài gái sắc" đang chung sống tại Stockholm. Dù ngày cưới chính thức chưa được công bố, nhưng người hâm mộ đang rất mong chờ một "đám cưới thế kỷ" của làng thể thao thế giới.

Duplantis, người Mỹ gốc Thụy Điển, là vận động viên từng hai lần giành huy chương vàng Olympic (Ảnh: Reuters)

Tính đến tháng 3/2026, Mondo đã có tới 15 lần phá kỷ lục thế giới. Anh là chủ nhân của 2 tấm HCV Olympic liên tiếp (Tokyo 2020 và Paris 2024). Bên cạnh đó là 3 chức vô địch thế giới ngoài trời (2022, 2023, 2025) và 4 lần liên tiếp vô địch thế giới trong nhà (từ 2022 đến 2026).