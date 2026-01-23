Hội CĐV kêu gọi mặc áo đỏ cổ vũ U23, cư dân mạng Trung Quốc: đưa 500 nhân dân tệ thì mặc

Trong bức tâm thư gửi đến toàn thể người hâm mộ, hội CĐV Team Dragon viết đầy thống thiết: "Màu đỏ là màu biểu trưng của Trung Quốc, cũng là màu áo chiến đấu của các cầu thủ! Hãy để khán đài ngập tràn sắc đỏ Trung Hoa, hãy để các cầu thủ khi ngước nhìn lên sẽ thấy sức mạnh đồng bào sau lưng. Vì vậy hãy nhuộm đỏ sân vận động, cổ vũ cho đội tuyển U23 Trung Quốc và chứng kiến thời khắc huy hoàng của tuổi trẻ!".

Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi này là phản ứng trái chiều. "Team Dragon đại diện cho ai mà có quyền ra lệnh? Người hâm mộ chúng tôi mặc gì là quyền tự do của chúng tôi, không liên quan gì đến các người", trang Sina trích dẫn lời cư dân mạng Trung Quốc. Một bình luận khác thì yêu cầu "Team Dragon hãy gửi cho mỗi người một chiếc áo đấu màu đỏ và 500 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng), chúng tôi sẽ xem xét".

Tờ South China Morning Post cho hay, những ngày qua chứng kiến một lượng lớn người hâm mộ Trung Quốc bay tới Jeddah, Saudi Arabia để cổ vũ đội tuyển U23 Trung Quốc trong trận chung kết U23 châu Á, điểm kết của hành trình lịch sử. Trên nền tảng mạng xã hội RedNote cũng rất nhiều người khoe tấm vé máy bay đến Jeddah. Điều này khiến giá vé khứ hồi từ Bắc Kinh đến Jeddah vốn có giá khoảng 2.300 nhân dân tệ (khoảng 8,6 triệu đồng) vào sáng thứ Tư đã tăng lên hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26,3 triệu đồng) vào buổi tối, gần gấp ba lần giá ban đầu.

Nhiều người hâm mộ Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn lan truyền trên mạng, rằng chỉ cần mang hộ chiếu Trung Quốc là có thể vào sân miễn phí, như một cử chỉ thiện chí từ LĐBĐ Saudi Arabia và AFC dành cho các fan đến từ đất nước tỷ dân. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeddah đã nhanh chóng bác bỏ thông tin sai sự thật này, giải thích "chỉ có một số lượng hạn chế vé miễn phí được phân phát trước đó thông qua các nhóm cộng đồng người Hoa địa phương, các công ty Trung Quốc và các tổ chức sinh viên". Còn lại, tất cả đều phải mua vé mới có thể vào sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium chứng kiến trận chung kết diễn ra lúc 22h00 ngày 24/1.