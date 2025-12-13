Hơi ấm từ quê nhà theo chân tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tuyển thủ Trần Thị Thanh Thuý giao lưu cùng người hâm mộ sau khi cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt vé vào bán kết SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Suốt hai set còn lại, bác Tâm hầu như chẳng ngồi yên. Hễ đội nhà ghi điểm, bác bật dậy hô vang, vỗ tay thật mạnh cổ vũ cho Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội.

Tranh thủ quãng nghỉ giữa các set để trò chuyện, mới biết bác Phạm Thanh Tâm hiện là chủ nhiệm CLB bóng chuyền hơi Trống Đồng tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội). CLB do bác làm chủ nhiệm được thành lập từ năm 2020, quy tụ đông đảo người yêu bóng chuyền trong khu vực. Từ những buổi sinh hoạt đầu tiên chỉ vài chục thành viên, đến nay CLB đã phát triển mạnh mẽ với hàng trăm vận động viên phong trào, tham gia nhiều giải đấu từ cấp nội thành đến toàn quốc và mang về nhiều thành tích tập thể lẫn cá nhân.

Bản thân bác Tâm cũng là một người chơi bóng chuyền kỳ cựu, đa năng trong cả tấn công, phòng thủ lẫn chuyền hai, nên luôn được mọi người trong CLB yêu quý, coi như “người truyền lửa”.

Còn khi nhắc đến bóng chuyền nữ Việt Nam, bác Tâm luôn dành tình cảm đặc biệt cho Thanh Thúy, gương mặt đã trở thành biểu tượng của bóng chuyền Đông Nam Á. Bác theo dõi Thúy từ những ngày cô còn thi đấu trong màu áo đội trẻ VTV Bình Điền Long An và vẫn luôn tự hào khi thấy “4T” ngày một trưởng thành, trở thành đội trưởng dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn tầm châu lục lẫn thế giới.

Bác Tâm háo hức trên khán đài nhà thi đấu Hua Mark. ẢNH: HỮU THÀNH

Lần này sang Bangkok thăm cháu nội, bác Tâm coi đó cũng là cơ hội để lần đầu xem Thanh Thúy và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh SEA Games. Trước đó, bác đã xem thần tượng của mình thi đấu trong nước, nhưng chưa lần nào ra nước ngoài cổ vũ. Người đàn ông đã bước sang tuổi 65 kể, rằng mình hào hứng đến mức vừa xuống sân bay Suvarnabhumi đã vội vã di chuyển thẳng về nhà thi đấu Hua Mark.

Do việc nhập cảnh lâu, bác Tâm lỡ mất set thắng đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Indonesia. Thành thử, trên đường đi bác vừa mở điện thoại xem trực tiếp, vừa nôn nao mong kịp vào sân. “Xem trực tiếp sướng và vui lắm! Mà xem Việt Nam thắng ở nước bạn thì còn vui hơn nhiều”, bác cười hiền.

Khi trận đấu kết thúc, bác Tâm nán lại thật lâu trên khán đài, kiên nhẫn chờ Thanh Thúy đi ngang chỉ để được nắm tay, chụp tấm ảnh kỷ niệm. Khi khoe bức ảnh ấy, bác nói bằng giọng đầy háo hức, như một người hâm mộ lâu năm… cuối cùng cũng gặp được thần tượng ngoài đời.

Trên khán đài Hua Mark, ngoài bác Tâm còn có gần 50 cổ động viên Việt Nam đứng phía sau cabin để tiếp lửa cho đội tuyển. Tiếng hô “Việt Nam cố lên” vang dội, xen lẫn những giai điệu quen thuộc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Chính sự ấm áp từ những người như bác Tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Thúy và đồng đội, giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 và vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Vật cản tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trên hành trình vào trận chung kết là Philippines. Và như một lời hẹn không cần nói nhiều, bác Tâm cùng nhóm cổ động viên Việt Nam lại rủ nhau trưa 14-12 trở lại nhà thi đấu Hua Mark. Bác chưa đặt vé về lại Hà Nội vì muốn ủng hộ thêm các đội tuyển thể thao khác của Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33. Vậy nên bác sẽ cố gắng có mặt, để các tuyển thủ nước nhà không cảm thấy cô đơn nơi xứ người.