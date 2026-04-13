Học trò đồng loạt "nổ súng", HLV Kim Sang-sik mở cờ trong bụng

Diễn biến vòng 18 V.League 2025/26 không chỉ tạo nên những thay đổi đáng chú ý trên bảng xếp hạng, mà còn mang đến hàng loạt tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik khi nhiều tuyển thủ và gương mặt tiềm năng đồng loạt tỏa sáng.

Trên sân khách, Công an Hà Nội bất ngờ bị đội cuối bảng PVF CAND cầm hòa 1-1, dù là đội mở tỷ số từ khá sớm. Kết quả này khiến đội bóng ngành công an không thể gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi, nhưng vẫn giữ được ngôi đầu với 45 điểm. Ở chiều ngược lại, PVF CAND có thêm điểm số quan trọng để cải thiện vị trí, tạm vươn lên thứ 13 và tạo ra khoảng cách mong manh với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu này chính là bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. Pha lập công vào lưới PVF CAND giúp tiền đạo trẻ có 3 bàn chỉ trong 2 trận gần nhất, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian dài “tịt ngòi” ở V.League. Phong độ khởi sắc của Đình Bắc rõ ràng là tín hiệu tích cực đối với HLV Kim Sang-sik, nhất là khi hàng công tuyển Việt Nam vẫn đang cần thêm những phương án mới.

Đình Bắc đang liên tục ghi bàn cho CLB Công An Hà Nội.

Không kém phần ấn tượng là màn trình diễn của Lê Văn Thuận trong màu áo Ninh Bình FC. Ở cuộc đối đầu với Becamex TP.HCM, tiền đạo trẻ này tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội nhà. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp Văn Thuận lập công, qua đó giúp Ninh Bình duy trì cuộc đua ở nhóm trên với 34 điểm và nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Ở một diễn biến khác, Hà Nội FC nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng sau cú sảy chân ở vòng trước. Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Thủ đô thể hiện sự vượt trội rõ rệt và giành chiến thắng 3-0. Các bàn thắng được ghi bởi Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Hai Long, phản ánh sức mạnh đồng đều của đội hình.

Đáng chú ý, Hoàng Hên – cầu thủ vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam – cũng kịp ghi dấu ấn bằng một pha lập công. Việc tiền vệ này nhanh chóng hòa nhập và thể hiện phong độ tốt là chi tiết khiến ban huấn luyện đội tuyển thêm phần yên tâm trong việc xây dựng lực lượng cho các giải đấu sắp tới.

Hoàng Hên chơi hay cả ở ĐTQG lẫn CLB Hà Nội.

Nhìn tổng thể, việc hàng loạt gương mặt trẻ như Đình Bắc hay Văn Thuận liên tục ghi bàn mang ý nghĩa lớn với HLV Kim Sang-sik. Đây đều là những nhân tố từng khoác áo U23 Việt Nam và đang trong quá trình khẳng định mình ở sân chơi cao nhất trong nước. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, họ hoàn toàn có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh AFF Cup 2026 đang đến gần.

Không chỉ dừng lại ở lớp cầu thủ trẻ, sự ổn định của những cái tên giàu kinh nghiệm như Xuân Mạnh hay sự hòa nhập của Hoàng Hên cũng giúp đội tuyển có thêm chiều sâu đội hình. Đây là yếu tố quan trọng khi bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn thi đấu dày đặc với nhiều giải đấu lớn liên tiếp.

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ theo dõi sát sao từng vòng đấu của V.League. Những màn thể hiện ấn tượng ở cấp CLB không chỉ giúp các cầu thủ khẳng định giá trị cá nhân, mà còn góp phần tạo nên bộ khung vững chắc cho đội tuyển quốc gia.

V.League vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước, và cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Với những tín hiệu tích cực đang xuất hiện, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể lạc quan về lực lượng, khi ngày càng có thêm nhiều học trò sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ở cấp độ đội tuyển.