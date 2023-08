Học trò "Độc cô cầu bại" chiến cao thủ Trung Quốc tại Giải MMA AFC 28

Có đến 7 cặp đấu đáng được chờ đợi sẽ diễn ra tại AFC 28 được tổ chức vào ngày 16-9 ở võ đài Khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu), sự kiện võ thuật hàng đầu do "lò" Cocky Buffalo phối hợp cùng AFC tổ chức và được phát sóng độc quyền trên hệ thống VTVcab.

Với đông đảo người hâm mộ, điểm nhấn của sự kiện sẽ là các màn so tài của hai võ sĩ Việt Nam ở hạng bantam-weight (hạng lông, 53 kg). Mùi Trọng Vinh, với thành tích 11 thắng và 3 thua, sẽ thượng đài với võ sĩ hàng đầu người Trung Quốc Jia Yan-gin (4 thắng, 4 thua) trong khi Lưu Đức Mạnh với thành tích 9 thắng, 2 thua sẽ có màn chạm trán nảy lửa với võ sĩ người Hàn Quốc Park Seong-hyun (2 thắng, 1 thua, 1 hòa).



Cả Mùi Trọng Vinh lẫn Lưu Đức Mạnh đều là võ sĩ xuất thân từ lò đào tạo "No1 Muay Club" do nhà vô địch thế giới được mệnh danh "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất đích thân chỉ dạy.



Với sở trường là các đòn tấn công đầy uy lực của môn Muay, hai võ sĩ Việt Nam hứa hẹn mang đến những màn trình diễn nảy lửa trước các đối thủ quốc tế.

Cũng được trông chờ nhiều tại sự kiện này là màn tái xuất của nhà vô địch quyền thuật Brazil Jujitsu (BJJ) Robson Oliveira ở cặp đấu với tay đấm người Hàn Quốc Kim Jin-min để tranh đai vô địch tạm thời hạng fly-weight (hạng ruồi, 50kg). Robson Oliveira là võ sĩ nổi tiếng bậc nhất trong làng MMA Việt Nam hiện tại khi liên tục giành chiến thắng rất ấn tượng ở các sự kiện võ thuật tổng hợp hàng đầu như AFC hay LION Championship.



Tại AFC 23, "chiến thần" người Brazil này đã hạ knock-out kỹ thuật võ sĩ Rene Catalan Jr. người Philippines chỉ trong vài phút. Gần nhất, tại sự kiện MMA LION Championship 8 diễn ra giữa tháng 8 vừa qua, Robson Oliveira hạ knock-out võ sĩ chủ nhà Phan Huy Hoàng bằng một đòn siết cổ sau ác hiểm ngay trong hiệp đầu tiên.



Robson Oliveira rất được các CĐV yêu mến bởi võ sĩ này có nhiều năm sinh sống và tập luyện tại Việt Nam cũng như dành cho quê hương thứ hai của mình rất nhiều thiện cảm.

Trong khi đó, đối thủ lần này của Robson Oliveira là Kim Jin-min đã có 11 lần thượng đài chuyên nghiệp. Võ sĩ 29 tuổi người Hàn Quốc này đang đạt phong độ rất cao với việc sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng, trong đó có hai chiến thắng bằng knock-out, kể từ khi gia nhập đấu trường AFC cách đây 2 năm. Trận đấu giữa Robson Oliveira và Kim Jin-min hứa hẹn sẽ rất đáng xem bởi thành tích và phong độ ổn định của họ.



Ở các cặp đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khác, tay đấm kỳ cựu người Brazil Felipe Negochadle sẽ so tài với đại diện đến từ lò đào tạo trứ danh Korean Zombie là Byeon Jae-woong ở hạng bantam-weight (hạng gà, 53 kg); tay đấm người Nga Kim Igor đối đầu với Kim Si-won và Song Yeong-jae chạm trán Oh Su-hwan đều ở hạng feather-weight (hạng lông, 60-66kg),



Ngoài đến xem ngay tại sàn đấu sự kiện võ thuật hấp dẫn này ở The Grand Ho Tram Strip, khán giả còn có thể theo dõi trực tiếp giải đấu trên các kênh truyền hình và ứng dụng xem truyền hình của đơn vị sản xuất, ghi hình và phát sóng độc quyền VTVcab như On Sports, ứng dụng ON, On plus…