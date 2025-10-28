Học trò báo tin vui, HLV Kim Sang-sik thêm vững tin cho tham vọng Vàng SEA Games

Trong vòng 8 V.League vừa qua, cầu thủ Phi Hoàng của CLB SHB Đà Nẵng đã có một màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải bằng pha lập công vào lưới CLB Nam Định. Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh trước đối thủ vốn đang gặp khủng hoảng phong độ và chấn thương. Trận đấu diễn ra dưới áp lực lớn, nhưng kết quả hòa 1-1 vẫn là thành tích khích lệ dành cho SHB Đà Nẵng.

Phi Hoàng, một trụ cột của U23 Việt Nam, đã thể hiện sự quan trọng của mình khi tiếp tục góp mặt trong đội hình thi đấu nhiều trận của SHB Đà Nẵng (ngoại trừ hai trận do chấn thương.) Nên biết, Phi Hoàng là hậu vệ trái không thể thay thế, đã góp mặt trong các giải đấu quan trọng như U23 Đông Nam Á 2025 và VCK U23 châu Á 2026.

Phi Hoàng (thứ hai từ phải sang) có bàn thắng đầu tiên tại V.League 2025/26.

Dù chưa có cơ hội ra sân trên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung gần nhất để tham dự vòng loại Asian Cup 2027, nhưng sự trở lại của Phi Hoàng tại SEA Games 33 sắp tới hứa hẹn sẽ tạo ra những điều thú vị. Đặc biệt, việc ghi bàn đầu tiên ở V.League sẽ tiếp thêm tự tin cho anh trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Với HLV Kim Sang-sik, thông tin tích cực từ phong độ của Phi Hoàng cùng nhiều tuyển thủ quốc gia khác như Trần Thanh Trung và Thanh Nhàn, những người đã có những đóng góp đáng kể trong các trận đấu vừa qua, chắc chắn là nguồn động viên quan trọng. Đây cũng là thời điểm cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, khi các cầu thủ trẻ đang thể hiện được năng lực và tiềm năng của mình trên sân cỏ.

Khi đó, mục tiêu đoạt HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan càng thêm khả thi cho U23 Việt Nam.