Học sinh tiểu học giành HCV Asiad cho chủ nhà Nhật Bản là ai?

Từ món quà Giáng sinh năm lên sáu đến tấm HCV Asiad 20, Yuki Kurihara đi một hành trình đặc biệt trong thế giới eSports. Ở tuổi 11, cậu bé Nhật Bản đánh bại những tuyển thủ đàn anh để vô địch nội dung Puyo Puyo và rồi đón nhận tấm huy chương bằng sự hồn nhiên của một học sinh tiểu học.

Khi trận chung kết Puyo Puyo eSports khép lại, bảng tỷ số dừng ở điểm số 10-2 và tiếng vỗ tay vang lên. Yuki Kurihara đã đánh bại Kang Dong-shin của Hàn Quốc để mang về tấm HCV danh giá cho chủ nhà Nhật Bản tại Asiad 20.

Trước đó, cậu bé tiểu học đã vượt qua Tanarak Wongkitikun của Thái Lan 10-1 ở bán kết và thắng đối thủ Singapore 5-0 ở tứ kết. Một hành trình thuyết phục, nhưng hình ảnh đọng lại không chỉ là những con số. Kurihara hồn nhiên mô tả tấm HCV “đẹp, lấp lánh và nặng”. Cậu còn ấn tượng và rất thích món đồ lưu niệm hình linh vật màu vàng được trao sau chiến thắng.

Puyo Puyo nhìn qua có vẻ đơn giản: người chơi xếp những khối màu giống nhau để chúng biến mất. Nhưng trong một trận đối kháng, mỗi nước đi có thể mở ra chuỗi liên hoàn, tạo áp lực lên màn hình đối thủ. Vì thế, chiến thắng của Kurihara không chỉ đến từ phản xạ nhanh mà còn đòi hỏi khả năng tính toán và giữ bình tĩnh. Kang, người giành HCB, thừa nhận kỹ thuật và độ chính xác của cậu bé Nhật Bản “thật đáng kinh ngạc”.

Nền tảng ấy bắt đầu từ một món quà. Dịp Giáng sinh năm sáu tuổi, Kurihara được tặng trò chơi Puyo Puyo Tetris 2. Cậu bị cuốn hút bởi những khối “puyo” nhiều màu và cách chúng tạo thành chuỗi liên hoàn. Từ những lần chơi ở nhà, Kurihara bước vào các giải đấu, rồi nâng kỹ năng đến mức từng tạo được chuỗi tối đa 19 liên hoàn.

Niềm yêu thích sớm được nối tiếp bằng thành tích. Kurihara vô địch nội dung tiểu học tại hai giải eSports toàn quốc liên tiếp, năm 2023 và 2024. Năm 2026, cậu thắng Puyo Puyo Grand Prix Final và cuộc tuyển chọn cuối cùng để góp mặt trong đội Nhật Bản dự ASIAD. Tháng 4, khi mới 10 tuổi, Kurihara được cấp giấy phép thi đấu chuyên nghiệp. Cậu là một trong hai học sinh tiểu học đầu tiên được cấp phép ở bộ môn này.

Dù đã thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, Kurihara vẫn phải chia thời gian cho trường học, lớp học thêm và luyện tập. Trước Asiad, cậu thừa nhận việc cân bằng các lịch trình ấy không dễ, nhưng nói mình vẫn thấy vui.

Cậu bé tiểu học cũng có một thói quen trước mỗi cuộc tranh tài: ăn món lươn yêu thích. Những chi tiết ấy đưa nhà vô địch Asiad 20 trở lại đúng với tuổi của mình, vẫn là một học sinh có món ăn "may mắn" và món đồ chơi khiến cậu thích thú.

Ở tuổi 11, Kurihara là VĐV trẻ nhất đoàn Nhật Bản tại Asiad trên sân nhà. Tại kỳ Á vận hội 2018 ở Jakarta, VĐV Indonesia Bunga Nyimas giành HCĐ môn trượt ván nữ khi mới 12 tuổi. Ba năm trước, Cui Chenxi (13 tuổi) giành HCV môn trượt ván đường phố nữ tại Hàng Châu.