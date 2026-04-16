Học ngay công thức giữ dáng của Hailey Bieber để luôn là "nàng thơ" nóng bỏng nhất trong mắt Justin Bieber!

Để sở hữu body "vạn người mê" và khiến ông chồng Justin Bieber lúc nào cũng phải "say như điếu đổ", Hailey Bieber đã tuân thủ một lối sống cực kỳ kỷ luật. Chẳng cần những bài tập quá cao siêu, "it-girl" hàng đầu thế giới tập trung vào sự bền bỉ và lắng nghe cơ thể.

1. Pilates và Boxing: Sự kết hợp giữa mềm mại và sức mạnh

Nếu bạn thắc mắc tại sao Hailey lại có cơ bụng săn chắc nhưng đường nét cơ thể vẫn mềm mại, thì câu trả lời chính là pilates. Hailey là "fan cứng" của bộ môn này. Pilates giúp cô cải thiện tư thế, tăng độ dẻo dai và kéo dài các nhóm cơ, tạo nên một hình thể thanh mảnh nhưng đầy sức sống.

Bên cạnh đó, khi cần một bài tập cường độ cao để đốt cháy calo và giải phóng năng lượng tiêu cực, Hailey sẽ chọn boxing. Đây là bí kíp giúp cô luôn giữ được thần thái rạng rỡ và cơ thể săn chắc mỗi khi diện bikini chào hè.

2. Chế độ ăn uống: Ưu tiên thực phẩm tươi sống nhưng không "ngược đãi" bản thân

Hailey không tin vào những chế độ ăn kiêng hà khắc. Thay vào đó, cô tập trung vào việc nạp những gì tốt nhất cho cơ thể. Cô ưu tiên các loại rau xanh, trái cây và protein sạch. Đặc biệt, việc uống đủ nước là điều bắt buộc để giữ cho làn da luôn căng bóng từ bên trong. Hailey cũng luôn dành cho bản thân những khoảng nghỉ. 80% thời gian cô ăn uống lành mạnh, và 20% còn lại là để tận hưởng những món ăn yêu thích cùng Justin. Chính sự cân bằng này giúp cô duy trì thói quen lâu dài mà không bị áp lực.

3. Bí kíp từ bà nội trợ kiểu Mỹ: Đừng quên chăm sóc tinh thần!

Một cơ thể đẹp chỉ thực sự cuốn hút khi đi kèm với một tâm trí thoải mái. Hailey Bieber cực kỳ chú trọng đến giấc ngủ và việc chăm sóc da. Một giấc ngủ sâu không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn là "thần dược" giúp duy trì vóc dáng.

Bên cạnh đó, thói quen đi bộ và vận động ngoài trời cùng chồng cũng là cách để Hailey đốt cháy calo một cách tự nhiên nhất mà vẫn bồi đắp tình cảm mặn nồng. Bảo sao, dù cưới nhau đã lâu nhưng cặp đôi này vẫn luôn ngọt ngào như lúc mới yêu!