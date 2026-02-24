Dù luôn được biết đến là người bạn đời tận tụy phía sau thành công vang dội của Lionel Messi, Antonela Roccuzzo đang ngày càng khẳng định sức hút riêng biệt của mình. Từ việc duy trì một hình thể vạn người mê đến việc ra mắt thương hiệu làm đẹp cá nhân, "đệ nhất phu nhân" của làng bóng đá thế giới đang chứng minh cô là một nữ doanh nhân thực thụ với sức ảnh hưởng không hề kém cạnh chồng.

Sức hút từ kỷ luật thép trong phòng tập

Ở tuổi 36 và là mẹ của ba cậu con trai, Antonela khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Theo tờ The Sun, bí quyết của cô nằm ở sự kỷ luật tuyệt đối với chế độ tập luyện cường độ cao.

Cô là khách hàng thân thiết của "Glute Agency" – một đơn vị huấn luyện chuyên biệt giúp định hình vóc dáng. Những video ghi lại cảnh Antonela miệt mài với các bài tập tạ, squat và cardio không chỉ nhận được hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội mà còn trở thành nguồn cảm hứng sống khỏe cho cộng đồng. Tại Miami, người ta cũng thường xuyên bắt gặp khoảnh khắc cô cùng Messi tập luyện tại phòng gym gia đình, duy trì lối sống lành mạnh như một thói quen không thể thiếu.

Vợ Messi tập luyện vô cùng chăm chỉ (Ảnh: IGNV)

Bước tiến mới trong sự nghiệp kinh doanh

Không dừng lại ở vai trò một biểu tượng thời trang hay đại sứ cho các nhãn hàng lớn như Alo Yoga, Antonela vừa chính thức lấn sân vào ngành công nghiệp làm đẹp với thương hiệu chăm sóc tóc cao cấp mang tên Enfance.

Dự án kinh doanh này đánh dấu bước ngoặt lớn, cho thấy tầm nhìn và sự độc lập của cô về mặt tài chính. Thay vì chỉ xuất hiện tại các sự kiện với tư cách "vợ Messi", Antonela đang tự xây dựng một đế chế riêng, tận dụng sức ảnh hưởng từ hơn 40 triệu người theo dõi trên Instagram để quảng bá những giá trị về vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin của phụ nữ hiện đại.

Nhan sắc tuổi 36 rạng rỡ (Ảnh: IGNV)

Vóc dáng quyến rũ của nàng WAG (Ảnh: Getty)