Học gì từ câu chuyện thành công của bóng đá Morocco?

Ba năm trước tại Qatar, ĐTQG Morocco vào đến bán kết World Cup. Tuy họ không thể tiến xa hơn nữa, nhưng đây đã là kỳ tích chưa từng có của quốc gia vùng Maghreb cũng như bóng đá châu Phi.

Bây giờ, cũng chính những người Morocco lại viết nên một kỳ tích khác. Tại U20 World Cup diễn ra ở Chile, họ không chỉ thành công khi xuất hiện tại chung kết mà còn đánh bại Argentina từng 6 lần đăng quang giải đấu này với tỷ số 2-0. Để hiểu các chàng trai trẻ Morocco xuất sắc đến đâu, chỉ cần nhìn vào những đối thủ mà họ đả bại.

Những chú Sư tử con vùng Atlas đứng đầu bảng đấu bao gồm Tây Ban Nha, Brazil và Mexico, sau đó lần lượt vượt qua Hàn Quốc, Mỹ và Pháp, cuối cùng hạ đẹp Argentina. Morocco tự hào sở hữu chân sút mắn bàn Yassir Zabiri cùng thủ môn tài năng Othmane Maamma. Thế nhưng sức mạnh của họ nằm ở tính tập thể, sự gắn kết để cả đội vận hành đồng bộ. Những cầu thủ tấn công luôn sẵn sàng lùi về khi mất bóng, và điểm mạnh nhất của Morocco chính là linh hoạt, giỏi dự đoán và đưa ra phản ứng tức thì trong mọi tình huống, đồng thời phát huy tính tốc độ trong phản công.

Các cầu thủ U20 Morocco ăn mừng chiến thắng.

Vào tháng 9, ĐT Morocco trở thành đội châu Phi đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026, nơi họ hy vọng viết tiếp câu chuyện thành công của kỳ World Cup trước. Đến tháng 10, Những chú Sư tử Atlas đánh bại Congo để tạo nên chuỗi 16 trận thắng liên tiếp, vượt qua kỷ lục 15 trận thắng của ĐT Tây Ban Nha (từ 2008-2009) để thiết lập cột mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Hiện họ cũng xếp thứ 11 trên BXH FIFA, trên cả Đức, Uruguay, Mỹ và Nhật Bản.

Nhiều người nói rằng thành công của bóng đá Morocco đến từ chính sách nhập tịch cầu thủ. Điều này đúng, bởi họ đã không dự World Cup suốt hai thập kỷ trước năm 2018, sau đó bay cao ở World Cup 2022 với thế hệ tài năng gồm nhiều cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal là 3 trong số 14 cầu thủ thuộc danh sách dự World Cup 2022 có hai quốc tịch.

Tuy nhiên đó không phải tất cả. Trong 10 năm trở lại đây, Morocco xác định bóng đá là một ưu tiên chính trị, sau đó đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thể thao. Một trong những dự án nổi bật nhất là Học viện bóng đá hiện đại trị giá 65 triệu USD được đặt theo tên Vua Mohammed VI.

Các tài năng mới của bóng đá Morocco chủ yếu xuất thân từ các Học viện trong nước.

Nằm ngay ngoại ô thủ đô Rabat, cơ sở này có diện tích 2,5 km vuông, bao gồm một trường học, một trung tâm y tế và bốn sân bóng, tất cả đều được mô phỏng theo bố cục của một ngôi làng Douar truyền thống của Marocco. Đến năm 2017, 5 trung tâm đào tạo khác được xây dựng ở các khu vực khác nhau để ươm mầm các tài năng bóng đá.

Youssef En-Nesyri, người ghi bàn duy nhất ở trận thắng Congo mới đây, cũng là người đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Morocco (25 bàn), xuất thân từ Học viện Mohammed VI, tương tự Yassir Zabiri của đội U20 vừa vô địch ở Chile kèm giải thưởng Vua phá lưới.

Khi tạo nên nguồn cầu thủ chất lượng, kết hợp đầu tư cơ sở vật chất và chính sách phát triển bền vững, các CLB hàng đầu của Marocco cũng bắt đầu gặt hái thành công tại những giải đấu của châu Phi: Wydad của Casablanca đã vô địch CAF Champions League vào các năm 2017 và 2022, trong khi đối thủ cùng thành phố, Raja, đăng quang Cúp Liên đoàn CAF (phiên bản UEFA Europa League của châu Phi) vào năm 2018 và 2021.

Người dân Morocco ăn mừng chức vô địch của đội U20.

Chuyên gia địa chính trị thể thao Jean-Baptiste Guegan nói trên tờ France24, rằng "Marocco chọn sử dụng thể thao, cụ thể là bóng đá, như một công cụ trong quá trình phát triển, và trên phạm vi châu Phi, họ đang làm những điều chưa từng thấy xét trên mức độ đầu tư".

Nhằm chuẩn bị đăng cai Cúp các quốc gia châu Phi 2025 và hướng đến World Cup 2030, Grand Stade Hassan II, sân vận động mới có sức chứa dự kiến 115.000 chỗ ngồi đang được xây dựng bên ngoài Casablanca. Đây sẽ là sân bóng đá lớn nhất thế giới với chi phí xây dựng khoảng 500 triệu USD, được cho là biểu tượng của vị thế mới của đất nước Bắc Phi. Bên cạnh đó, họ cũng xây dựng các tuyến đường cao tốc mới, mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc và tăng gấp đôi công suất sân bay.

Marocco đang biến mình thành trung tâm của châu lục về bóng đá. Ngoài việc trở thành chủ nhà của các giải đấu lớn, thủ đô Rabat dự kiến sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới lần tới, trong khi FIFA vừa xác nhận sẽ mở văn phòng thường trực đầu tiên tại châu Phi tại thành phố Marrakech.

Khi những nỗ lực kết hợp lại, thành công trên sân cỏ là điều tất yếu. Chính vì vậy Fathi Jamal, Giám đốc Phát triển Kỹ thuật của LĐBĐ Hoàng gia Marocco tự tin nói rằng thành tích của đội U20 "không phải là ngẫu nhiên". Và quốc gia nằm ngay cửa biển Địa Trung Hải cũng tự tin sẽ gây ấn tượng ở World Cup 2026 và World Cup 2030 mà họ đóng vai trò chủ nhà.