Hoàng Hên trải lòng sau chấn thương: “Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn”

Đỗ Hoàng Hên thừa nhận việc phải tạm xa sân cỏ là điều rất khó khăn, sau khi anh được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục.

Sau khi FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại, Hoàng Hên nhận tin không vui về chấn thương. Tiền vệ của Hà Nội FC được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục, lâu hơn đáng kể so với đánh giá ban đầu.

Trong ngày 8/10, Hoàng Hên đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Tiền vệ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam không giấu được sự tiếc nuối khi phải tạm rời xa bóng đá.

“Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường của chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự định”, Hoàng Hên viết.

Anh tiếp tục: “Đáng tiếc là tôi sẽ phải tạm rời xa môn thể thao mà mình yêu thích và phải xa sân cỏ một thời gian... Những ai hiểu tôi đều biết điều này thực sự khó khăn đối với tôi như thế nào”.

Hoàng Hên cũng nhìn lại quãng thời gian vừa qua, khi anh liên tục thi đấu cho Hà Nội FC trước khi cùng đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

“Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Hà Nội. Nhưng giờ đây, tôi cần tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn”, tiền vệ sinh năm 1994 chia sẻ.

Chấn thương của Hoàng Hên xuất hiện trong trận Việt Nam thắng Pakistan 4-2 ngày 2/10. Anh phải rời sân ở phút 55 và sau đó không thể góp mặt ở trận tranh hạng Ba với Malaysia.

Ban đầu, VFF xác định Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái và cần tối thiểu một tháng để hồi phục. Tuy nhiên, tiền vệ này còn có tổn thương đầu gối từ trước, khiến thời gian điều trị được dự báo kéo dài hơn. Sau khi kiểm tra lại, Hà Nội FC thông báo Hoàng Hên dự kiến cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục.

Khoảng thời gian này cũng khiến khả năng Hoàng Hên kịp trở lại để cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027 trở nên bỏ ngỏ. Giải đấu tại Saudi Arabia sẽ khởi tranh vào tháng 1/2027.

Dù vậy, lúc này Hoàng Hên không muốn nói quá nhiều về những điều chưa xảy ra. Anh khép lại lời chia sẻ bằng việc gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn đồng hành và động viên mình: “Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời động viên”.

Sau một giải đấu mà Hoàng Hên đã nỗ lực thi đấu trong bối cảnh thể trạng bị quá tải, tiền vệ này sẽ phải dành thời gian cho quá trình hồi phục. Với cá nhân Hoàng Hên, điều quan trọng nhất lúc này có lẽ là trở lại sân cỏ với trạng thái tốt nhất.